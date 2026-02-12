“วัชระ” ยื่นกกต.ใหญ่เร่งสอบทุจริตเลือกตั้ง เขต 1 สุราษฎร์ จี้วินิจฉัยเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่

“วัชระ” ยื่นกกต.ใหญ่เร่งสอบทุจริตเลือกตั้ง
เขต 1 สุราษฎร์ธานี พร้อมพยานหลักฐานคลิปเสียงและภาพ ขอวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2569) นายวัชระ เพชรทอง ผู้สมัครสส.เขต 1 สุราษฎร์ธานี ยื่นพยานหลักฐานคลิปเสียงและภาพให้กกต.เร่งสรุปสำนวนการส่อว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของประธานชมรมผู้สูงอายุขุนทะเลกับพวก โดยถอดเทปคำพูดของเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ช่วยสส.ส่งกกต.กลางให้พิจารณาด้วย ทั้งนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อนุมัติหมายค้นหลังเจ้าของบ้านไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกกต.เข้าค้นบ้านในขณะเกิดเหตุซึ่งเป็นการส่อพิรุธชัดเจนตามภาพและคลิปเสียงที่นำส่งให้กกต.ในวันนี้
นายวัชระ เพชรทอง ผู้สมัครสส.พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้กกต.ยึดหลักฐานเพิ่มเติมและวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งประชาชนก็จะได้รับประโยชน์โดยถ้วนหน้าอีกครั้งหนึ่ง.