“นฤมล” น้ำตาคลอเยี่ยมเหยื่อบุกยิงร.ร. ย้ำเต็มที่รักษา–เยียวยา เผย นายกฯห่วงสั่งดูแลครอบครัวผอ.ผู้เสียสละ

รมว.ศธ. น้ำตาคลอ เยี่ยมนักเรียน - โรงเรียนพะตงฯ จากเหตุบุกยิง ย้ำ ดูแลเต็มที่ทั้งรักษา–เยียวยาจิตใจ เผยนายกฯ ห่วงใยสั่งใช้งบสำนักนายกฯ เยียวยาครอบครัว ผอ.ผู้เสียสละ
เมื่อวันที่ (12 ก.พ. 2569) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนที่ชิงมาจากตำรวจบุกเข้าไปก่อเหตุในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โดย ศ.ดร.นฤมล ได้พูดคุยสอบถามอาการกับทีมแพทย์และผู้ปกครองอย่างละเอียด โดยได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน พร้อมกล่าวชื่นชมเด็กนักเรียนที่มีสติและความเข้มแข็งในช่วงเวลาวิกฤต
“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสะเทือนใจอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจ ดิฉันตั้งใจมาเพื่อให้กำลังใจเด็กและครอบครัว ขอชื่นชมความกล้าหาญและสติของนักเรียนที่สามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์คับขันได้เป็นอย่างดี วันนี้ได้พูดคุยกับคุณหมอแล้ว อาการโดยรวมปลอดภัย ขอให้เด็กพักผ่อนให้เต็มที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียน กระทรวงฯ จะดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการเยียวยาทางจิตใจ”ศ.ดร.นฤมล กล่าว
จากนั้น ศ.ดร.นฤมล ได้เดินทางไปโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานที่ได้เข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมภายในโรงเรียน และติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ
โดย ศ.ดร.นฤมล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อวานนี้ และได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าจะเดินทางมาติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจครู นักเรียนในพื้นที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน พร้อมดำริให้ใช้งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีในการเยียวยาครอบครัวของ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องเด็กนักเรียน รวมถึงดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
ศ.ดร.นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุไม่คาดคิด เนื่องจากผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนที่ชิงมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และบุกเข้าโรงเรียนอย่างกะทันหัน แม้บริเวณหน้าโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ แต่สถานการณ์เกิดขึ้นรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ถือว่ายังโชคดีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บ และทุกฝ่ายพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องนักเรียนเป็นอันดับแรก
ภายหลังเหตุการณ์ กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดูแลสภาพจิตใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด โดยจะจัดทีมครูแนะแนวและนักจิตวิทยาเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจในระยะต่อเนื่อง พร้อมประสาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สนับสนุนด้านจิตวิทยาอย่างเต็มที่ พร้อมกทั้ฝได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยในระยะเร่งด่วน เนื่องจากครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนเกิดเหตุและโรงเรียนใกล้เคียงยังมีความหวาดระแวง
ระหว่างการให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสังเกตว่า ศ.ดร.นฤมล มีน้ำเสียงสั่นเครือและดวงตาแดงตลอดการให้สัมภาษณ์
จากนั้น ในเวลา 16.00 น. ศ.ดร.นฤมล จะเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ณ วัดยูงทอง เพื่อแสดงความอาลัยและให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต