ภท.เผยถกเตรียมพร้อมทำงานสภา 193 ว่าที่สส. "อนุทิน-ไชยชนก" ประสานตั้งรบ. พปชร.คุยเบื้องต้นไร้นัยยะ

โฆษก ‘ภูมิใจไทย‘ เผย ประชุมพรรคเตรียมความพร้อมการทำงานในสภาฯ 193 ว่าที่ สส. มอบ ‘อนุทิน-ไชยชนก‘ ประสานฟอร์มทีมรัฐบาล ย้ำ รอ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งก่อนถึงชัดเจน ส่วน ‘พลังประชารัฐ‘ แค่คุยเบื้องต้น ไม่มีนัยยะอะไร
วันนี้ (12 ก.พ. 69) เวลา 15:20 น. นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลการประชุมร่วมกับ ว่าที่ สส.พรรคภูมิใจไทย ว่า วันนี้มีการประชุมนัดแรกของว่าที่ สส.พรรคภูมิใจไทยทั้งหมด 193 คน โดยประเด็นหลักที่ได้พูดคุยกันคือเรื่องการเตรียมความพร้อมหลังเลือกตั้ง ระหว่างรอการรับรองและรายงานตัว รวมถึงการทำงานในสภาในฐานะว่าที่ สส.ว่าจะมีการทำงานในสภารูปแบบใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการสามัญ หรือ กรรมาธิการวิสามัญ
สำหรับเรื่องการฟอร์มทีมรัฐบาลนั้น ที่ประชุมได้มอบให้เป็นเรื่องของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคเพียงสองคนเท่านั้นในการพูดคุยและติดต่อกับพรรคการเมืองต่างๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้
ส่วนจะมีความชัดเจนเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อใด โฆษกพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า ทั้งหมด 500 คน ขณะนี้ยังเป็นเพียงว่าที่ สส. จึงต้องรอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลอย่างเป็นทางการเสียก่อน ถึงจะแน่ชัดว่าตรงตามที่ได้แจ้งไว้ในตอนนี้หรือไม่ พร้อมย้ำว่าต้องรอให้ กกต.รับรองก่อน ขณะที่เรื่องการพูดคุยคงจะมีการพูดคุยกันเรื่อยๆ โดยมีแค่สองท่านทำหน้าที่ประสานและพูดคุยกับพรรคอื่นๆ
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า กรณีของพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้มีนัยอะไรหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่า ไม่ได้มีนัยอะไรทั้งนั้น เป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้น ซึ่งวันนี้มีเพียงสามพรรคการเมืองที่ได้ยืนยันไว้แล้ว