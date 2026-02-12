คนท้องถิ่น แห่แชร์! ไทม์ไลน์ 29 พ.ค. วันเลือกตั้ง "ทต-ทม." 297 แห่งหลังยกฐานะ พรุ่งนี้! ประกาศแบ่งเขตฯ จากเดิมเลือกตามหมู่บ้าน

โซเชียลคนท้องถิ่น แห่แชร์! หนังสือ กกต. เคาะไทม์ไลน์ แผนเลือกตั้ง สมาชิกและนายกเทศมนตรี "เทศบาลตำบล" และ "เทศบาลเมือง"ทั้ง 297 แห่งทั่วประเทศ ที่เพิ่งยกฐานะจาก อบต. เมื่อปลายปีก่อน เผย 23 - 27 ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง แค่ 5 วันเท่านั้น ส่วน "29 มี.ค. 69" ระบุให้ เป็นวันเข้าคูหา เลือกตั้งพร้อมกัน 297 แห่งทั่วประเทศ เผยพรุ่งนี้! ประกาศแบ่งเขตฯ 297 แห่ง ในราชกิจจานุเบกษา
วันนี้ (12 ก.พ.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สื่อโซเชียลของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ อปท.ระดับเทศบาลตำบล ได้แชร์หนังสือเวียนภายในองค์กร
ด่วนที่สุดของ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงวันที่ 11 ก.พ.2569 ส่งถึงผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดผอ.กกต.จว. ทั่วประเทศ
หนังสือแจ้งเรื่อง การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล (ทต.) และเทศบาลเมือง (ทม.) จํานวน 297 แห่ง
ระบุว่า เพื่อให้การดําเนินการจัดการเลือกตั้งฯ จํานวน 297 แห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ ผอ.กกต.จว. ดําเนินการ ขอความร่วมมือ ผอ.กกต.ประจําเทศบาล ในการเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง
เพื่อให้ ผอ.กกต.จว.เห็นชอบ และประกาศให้มีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 12
โดยกําหนดให้วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569 เป็นวันเลือกตั้ง และให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2569
สื่อโซเชียลยังนำ แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีจัดตั้ง ฯ (29 มีนาคม 2569) มาเผยแพร่ ประกอบด้วย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นวันประกาศแบ่งเขตฯ ในราชกิจจานุเบกษา ,วันที่ 16 กุมภาพันธ์ วันที่ ผอ.กกต.เทศบาล เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันที่ ผอ.กต.จังหวัด ให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ วันที่ ผอ.กต.เทศบาล ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ม. 12) ,วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ - วันรับสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 5 วัน (ม. 12)
วันที่ 3 มีนาคม - วันสุดท้ายจัดทําร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ระเบียบ การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ข้อ 71) ,วันที่ 6 มีนาคม - วันสุดท้ายประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง (ม. 23) - วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม. 43) และ- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ม. 52)
วันที่ 8 มีนาคม - วันสุดท้ายแต่งตั้งเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ (ม. 28) ,วันที่ 9 มีนาคม - วันสุดท้ายยื่นคําร้องคัดค้านการรับสมัคร (ม. 56) (กรณียื่นก่อน 20 วัน) - วันสุดท้ายยื่นคําร้องต่อ กกต. กรณีไม่รับสมัคร (ม. 55)
วันที่ 13 มีนาคม - วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ม. 43) ,วันที่ 18 มีนาคม - วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง (ม. 23) - วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ (ม. 44, ม. 45)
วันสุดท้าย กกต. วินิจฉัยสิทธิสมัคร (กรณียื่นก่อน 20 วัน)
วันที่ 21 มีนาคม - วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (ม. 58) ,วันที่ 22 - 28 มีนาคม - แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7 วัน (ม. 40)
วันที่ 28 มีนาคม - วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม. 56) - วันสุดท้ายอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง/มอบวัสดุอุปกรณ์
"วันที่ 29 มีนาคม - วันเลือกตั้ง ,วันที่ 30- 31 มีนาคม - แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม. 40) วันที่ 1-5 เมษายน - แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม. 40) และวันที่ 28 เมษายน - วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง"
สุดท้าย วันที่ 28 พฤษภาคม - วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 วรรคสอง และ วันสุดท้ายประกาศรายชื่อผู้ถูกกำจัดสิทธิ (ม.41)"
สื่อโซเชียลยังระบุว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น รอบนี้ มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ จากเดิม: เลือกตามหมู่บ้าน จะเปลี่ยนเป็น: เลือกตามเขตเลือกตั้ง.