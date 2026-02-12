“วันวิชิต” ชี้กระแสฮือนับคะแนนใหม่ เป็นการหาทางลงหลังพ่ายเลือกตั้ง ย้ำตรวจสอบได้ แต่อย่าเกินกฎหมายจนประเทศวุ่น กระทบลงทุน

วันนี้(12 ก.พ.)ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความคิดเห็นต่อกรณีผู้สนับสนุนพรรคประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในบางพื้นที่ โดยมองว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนความพยายามหาทางลงทางการเมืองหลังพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
ผศ.ดร.วันวิชิต ระบุว่า ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นทำให้พรรคจำเป็นต้องมีคำอธิบายต่อมวลชนผู้สนับสนุน เพื่อไม่ให้เกิดความสิ้นหวังและทำให้ฐานเสียงสั่นคลอน หากปล่อยให้ความพ่ายแพ้ถูกยอมรับโดยไม่มีคำอธิบาย อาจกระทบเสถียรภาพภายในพรรคและแรงศรัทธาต่อแกนนำ
“การตั้งข้อสงสัยเรื่องความไม่โปร่งใส หรือประเด็นโกงเลือกตั้ง จึงถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลอธิบายกับผู้สนับสนุนได้ง่าย ว่าแพ้เพราะกระบวนการไม่เป็นธรรม”
แน่นอน การตรวจสอบการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย สามารถทำได้และไม่ใช่เรื่องผิด หากดำเนินการตามขั้นตอนและอยู่บนหลักฐานข้อเท็จจริง
ผศ.ดร.วันวิชิต ย้ำว่า การใช้สิทธิพลเมืองต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ควรปลุกระดมด้วยข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ หรือการชุมนุมที่นำไปสู่ความวุ่นวาย เพราะจะกลายเป็นการกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศโดยรวม
“ตรวจสอบได้ แต่อย่าเล่นนอกเกม อย่าขยายเรื่องเกินข้อเท็จจริง หากมีหลักฐานก็ให้ใช้กระบวนการตามกฎหมาย แต่ถ้าใช้การปลุกกระแสจนบ้านเมืองปั่นป่วน สุดท้ายจะไม่ใช่เพียงความขัดแย้งทางการเมือง แต่จะกลายเป็นความเสียหายต่อประเทศ” ผศ.ดร.วันวิชิต กล่าว
และย้ำด้วยว่า การเรียกร้องนับคะแนนใหม่ควรตั้งอยู่บนหลักฐานที่ชัดเจน ไม่ใช่การสร้างกระแสหรือข่าวลือ เพราะการตรวจสอบที่ขาดข้อเท็จจริง อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อระบบเลือกตั้งและทำให้สถานการณ์การเมืองบานปลาย กระทบการลงทุน ที่กำลังไหลเข้ามา