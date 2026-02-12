"ท็อป" โยนกกต.-ศาลนับคะแนนใหม่สุพรรณ ปัดแสดงความเห็นเหตุมีส่วนได้เสีย ย้ำไม่มีต่อรองเก้าอี้รมต.

“วราวุธ” ชี้ นับคะแนนใหม่สุพรรณบุรี เป็นอำนาจ กกต.-ศาล ย้ำยึดกฎหมาย ไม่ขอแสดงความเห็นเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ย้ำไม่มีการต่อรองเก้าอี้รมต.
วันที่ (12 ก.พ. 6 นายวราวุธ ศิลปอาชา ว่าที่สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีมีการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ว่า ต้องแล้วแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ฝ่ายปกครอง และมีตัวแทนพรรคการเมืองร่วมสังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้งอยู่แล้ว ดังนั้น หากมีความประสงค์จะให้นับคะแนนใหม่ ต้องเป็นไปตามกระบวนการและอำนาจของ กกต. และอาจเกี่ยวข้องกับอำนาจศาล ทั้งนี้ ไม่แน่ใจว่าเมื่อพ้นระยะเวลากว่า 3 -4 วันหลังการเลือกตั้งแล้ว จะต้องให้อำนาจศาลเป็นผู้พิจารณาสั่งการหรือไม่ ซึ่งทุกอย่างต้องดำเนินการตามกรอบกฎหมายและระเบียบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเป็นผู้พิจารณา เนื่องจากตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงไม่ขอแสดงความคิดเห็น
“ท้ายที่สุดมีความคิดเห็นต่างกันอย่างไร แต่กฎระเบียบใช้มาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทุกเขตเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น กกต. หรือศาล ก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในการดำเนินการ” นายวราวุธกล่าว
นายวราวุธ กล่าวถึงตำแหน่งทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีตั้งแต่ต้น การที่เข้ามาทำงานกับพรรคภูมิใจไทยดีใจที่แนวนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน และเน้นเรื่องการสร้างพรรคให้เข้มแข็ง การทำงานจากนี้ไปต้องแล้วแต่หัวหน้าพรรค และผู้บริหารที่จะมาหารือกันให้ชัดเจนก่อน