ภท.คึกคัก ว่าที่สส.-แกนนำแห่ถกเตรียมความพร้อม 3 พรรคเล็กโผล่หนุน "นายกฯหนู" พปชร.กำลังเจรจา

‘ภูมิใจไทย‘ คึกคัก ว่าที่ สส. - แกนนำพรรค ตบเท้าเข้าประชุมเตรียมความพร้อม ขณะที่ 3 พรรคเล็ก ‘เศรษฐกิจ - ประชาธิปไตยใหม่ - ใหม่’ ประกาศ หนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกรัฐมนตรี ส่วน ’พลังประชารัฐ‘ อยู่ระหว่างเจรจา
วันนี้ (12 ก.พ. 69) เวลา 13:25 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เพื่อประชุมร่วมกับแกนนำพรรค และว่าที่ สส. ใหม่จากทุกภูมิภาค ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ที่มีผลคะแนนออกมาอย่างไม่เป็นทางการ สามารถกวาดที่นั่ง สส. มาเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยสามารถคว้าเก้าอี้ได้รวมถึง 193 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.แบบแบ่งเขต 174 ที่นั่ง และ สส.แบบบัญชีรายชื่ออีก 19 ที่นั่ง
สำหรับบรรยากาศที่ทำการพรรคภูมิใจไทย มีบรรดาว่าที่ สส.และแกนนำพรรค ทยอยเดินทางเข้าที่พรรคตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา อาทิ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ, นายไชยชนก ชิดชอบ, นายชาดา ไทยเศรษฐ์, นายสุชาติ ชมกลิ่น, นายวราวุธ ศิลปอาชา, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
นอกจากนี้ ยังมีพรรคการเมืองอื่นๆ ที่คาดว่าจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย อาทิ นางสาวตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพลังประชารัฐ, พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ, นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่, นางสาวนวินดา สวัสดิ์เดชดี ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคใหม่, เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทยอีกด้วย
ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการหารือร่วมกัน นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และนางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ และนางสาวนวินดา สวัสดิ์เดชดี หัวหน้าพรรคใหม่ ได้แถลงข่าวร่วมกัน
นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า การแถลงร่วมกันวันนี้ เป็นการยืนยันว่าทั้ง 3 ท่าน คือ นายสุรทิน นางสาวนวินดา และพลเอกรังษี จะสนับสนุนนาย อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากรับรองเรียบร้อยแล้ว
ด้าน นายสุรทิน กล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ยืนยันว่าขอสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีเงื่อนไข และมาด้วยความมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์
ส่วนพรรคพลังประชารัฐจะร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการเจรจาจึงยังไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร