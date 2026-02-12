“สมคิด” ชี้เลือกตั้งล้มเหลว แฉซื้อเสียงพุ่งเกิน 2 หมื่นล. กกต.ไม่ต่างจากทนายหน้าหอปกป้องบางพรรค

อดีตสส.พท. ชี้เลือกตั้ง 69 ล้มเหลวไม่โปร่งใสหลายพื้นที่ แฉซื้อเสียงพุ่งเกิน 20,000 ล้าน ชาวบ้านกังขากกต.ไม่ต่างจากทนายหน้าหอปกป้องพรรคการเมืองบางพรรค
วันที่ (12 กุมภาพันธ์ 2569) นายสมคิด เชื้อคง อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและอดีตสส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีเกือบทั่วประเทศประชาชนในหลายพื้นที่พบความไม่โปร่งใสของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ หลายจังหวัดมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันแบบโจ๋งครึ่ม โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. เลือกที่จะนิ่งเฉยกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง แม้จะมีหลักฐานมากมาย ชาวบ้านรู้ใครจ่ายเท่าไหร่ จ่ายให้ผู้สมัครคนไหน พรรคไหน แต่กกต.และเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไม่สามารถดำเนินการจับกุมการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ น่าสนใจว่าองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้ง ปล่อยให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย ได้อย่างไร
นายสมคิด กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมานักวิชาการหลายท่านประเมินกันว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาใช้เงินไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมากกว่านั้น เพราะจ่ายกันทุกพื้นที่ทุกจังหวัด นอกจากนี้การเลือกตั้งรอบนี้ไม่ต้องคุยกันที่นโยบายพรรคกันแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าใครจ่ายมากกว่าก็ชนะไป ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนต้องช่วยกันลุกขึ้นมาปกป้อง นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเงินที่นำมาซื้อเสียงมีที่มาอย่างไรเป็นเงินถูกกฎหมายหรือไม่
“การทำงานของกกต.ไม่เป็นไปตามภาระกิจที่มีต้องรักษาเกียรติของกกต. ที่ต้องทำหน้าที่ของตนเอง แต่ที่ผ่านมาพบว่าการกระทำของกกต. กลับไปทำหน้าที่เป็นทนายหน้าหอของพรรคการเมืองบางพรรค ทำหน้าที่ไม่ต่างจากเลขาธิการพรรคการเมืองบางพรรค เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพบว่าหลายจังหวัดมีความผิดปกติ บางพื้นที่จำนวนบัตรไม่ตรงกับผลคะแนนที่ออกมา บางจังหวัดหาย บางจังหวัดเพิ่ม ผลที่ออกมาคือการจัดการเลือกตั้งล้มเหลว ประชาชนผิดหวังหมดศรัทธากับการทำงานของกกต.เพราะไร้ซึ่งความยุติธรรม เชื่อว่าจากการจัดการเลือกตั้งที่ล้มเหลว อาจมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นกกต.ก็รอรับหมายศาลได้เลย” นายสมคิด กล่าว