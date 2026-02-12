"ลุงมือปาปลาร้า" ขู่หน่วยงานรัฐไหนไม่สะอาดเจอดีแน่ มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามจ่ายค่าปรับแทน

“ลุงเทวา” มือปาน้ำปลาร้าขู่หน่วยงานรัฐไหนไม่สะอาดเจอเสิร์ฟน้ำปลาร้าถึงที่ ผู้ไม่ประสงค์ออกนามจ่ายค่าปรับแทน แต่ย้อนแย้งบอกไม่ได้ไปเลือกตั้งเหตุไม่อินการเมือง
วันนี้.(12ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายเทวา ศรีตะวัน อายุ 70 ปี อดีตครูสอนเทนนิส ชาวอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก่อเหตุปาถุงบรรจุน้ำปลาร้าใส่กำแพงบริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อช่วงที่เช้าผ่านมาและ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ 191 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง ได้เข้าควบคุมตัวมายังสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ก่อนเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 500 บาท โดยมีรายงานว่าในส่วนค่าปรับมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นผู้ชำระให้ ทั้งนี้การสอบปากคำใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนที่นายเทวา ออกมาจากห้องปฏิบัติการสายตรวจ เพื่อมาพิมพ์ลายนิ้วมือ
ด้าน นายเทวา เปิดเผยว่าตอนนี้รู้สึกปกติไม่ได้เครียด ส่วนสาเหตุการกระทำดังกล่าวว่า เกิดจากความไม่พอใจต่อการทำงานของ กกต. เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง โดยระบุว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ตนออกมาแสดงออก เพราะก่อนหน้านี้เคยไปเตือน กกต. แล้วครั้งหนึ่ง แต่เห็นว่ายังเกิดปัญหาซ้ำซาก จึงตั้งคำถามถึงความโปร่งใสขององค์กร และตั้งคำถามว่าทำไมถึงยังไม่มีการแก้ไขทำไมยังปล่อยให้องค์กรเน่าเหม็นซ้ำซากแบบนี้
วันนี้จึงตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านพักย่านเมืองทองธานี ปากเกร็ด โดยเดินเท้าไปซื้อน้ำปลาร้าจากตลาดเมืองทอง ก่อนจะเดินเท้าไกลกว่า 7 กิโลเมตร มายังสำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อก่อเหตุดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าไม่มีผู้ใดอยู่เบื้องหลัง และไม่เคยไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่ใด สิ่งที่ทำตัดสินใจทำด้วยตนเองทั้งหมด ส่วนที่เลือกเป็นปลาร้า เพราะต้องการให้องค์กร กกต. เน่าเหม็นเหมือนปลาร้า นายเทวา บอกว่า “ปลาร้ายิ่งเหม็นยิ่งอร่อย แต่ กกต. เหม็นอย่างเดียว”
เจ้าตัวยังยอมรับว่า ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตนไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากรู้สึกไม่อินกับการเมือง และไม่ได้อยู่ฝ่ายพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง รวมถึงการที่เกิดสงครามระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาทำให้รู้กำพืดของนักการเมืองบางคน แต่หากเห็นว่าหน่วยงานรัฐใดปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริต ก็พร้อมจะเดินทางไปแสดงออกในลักษณะเดียวกันอีก โดยกล่าวว่า “หน่วยงานไหนทำไม่ถูกต้อง ก็เจอกันแน่”
หลังจากเข้าไปพิมพ์ลายนิ้วมือ นายเทวายังแสดงให้ผู้สื่อข่าวดูว่า ตนเหลือเงินติดตัวเพียง 60 บาท หลังจากนำเงิน 40 บาทไปซื้อน้ำปลาร้า ส่วนการสวมชุดสีขาวและถือไม้เทนนิสนั้น เจ้าตัวระบุว่าเพราะเป็นอดีตครูสอนเทนนิส และสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนความบริสุทธิ์ของตนเอง ไม้เทนนิสไม่ได้นำไปทำอะไรใช้แค่ป้องกันสุนัขที่จะมากัดเท่านั้น
สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว นายเทวากล่าวสั้น ๆ ว่า “ก็แล้วแต่ แต่อะไรที่ไม่ถูกต้องก็อย่าให้ซ้ำซาก” และระบุว่าจะยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกหรือไม่ จนกว่าจะมีเหตุการณ์ที่เห็นว่าไม่ถูกต้องเกิดขึ้น
ภายหลังดำเนินการเปรียบเทียบปรับ-พิมพ์ลายนิ้วมือ นายเทวาแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายเทวา มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง
โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายเทวาเคยก่อเหตุในลักษณะใช้น้ำปลาร้าปาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มาแล้วรวม 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2566 ที่ห้องรับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และในวันเดียวกันยังได้นำถุงน้ำปลาร้าไปฝากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลรัฐธรรมนูญ อาคาร A แต่ไม่ได้มีการขว้างปาแต่อย่างใด
ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นบริเวณสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบของ สน.วังทองหลาง ส่วนครั้งที่ 3 คือเหตุการณ์ล่าสุดที่นายเทวานำน้ำปลาร้าไปปาใส่กำแพงทางเข้าสำนักงาน กกต. จนนำไปสู่การถูกควบคุมตัวและเปรียบเทียบปรับดังกล่าว