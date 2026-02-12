รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ลงนาม MOU กับ "ฮิวรอน โกลบอล" ทดสอบประสิทธิภาพ AI วิเคราะห์โรคหลอดเลือดสมอง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคุณตุลา เลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการ และ ดร.พัชราภรณ์ สันติเสวี บริษัท ฮิวรอน โกลบอล จำกัด ร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) โครงการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินผลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับวิเคราะห์โรคหลอดเลือดสมอง ระหว่าง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กับบริษัท ฮิวรอน โกลบอล จำกัด ในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภาพการวินิจฉัยและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นเลิศ ครบวงจร และบริษัท ฮิวรอน โกลบอล จำกัด เป็นเจ้าของและผู้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์หลอดเลือดในสมอง
ทั้งสองฝ่ายจึงเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันในการนำโปรแกรมดังกล่าวมาทดลองใช้และประเมินผลในสภาพแวดล้อมทางคลินิกจริงเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยและความเป็นไปได้ในการบูรณาการเข้ากับระบบการทำงานของโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในระยะยาว เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569