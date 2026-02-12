"อิ๊งค์" ควงสามีเยี่ยม "แม้ว" พ่อร้อง Let it be เวอร์ชั่น "ช่างแม่มัน" หลังรู้ผลเลือกตั้ง ทนายเผยไม่เร่งอภัยโทษ

”แพทองธาร-ปิฎก“ เยี่ยม “ทักษิณ” เผย คุณพ่อรู้ผลการเลือกตั้งแล้ว ร้องเพลง Let it be เวอร์ชั่น "ช่างแม่มัน" ให้ฟัง ทนายรับเรื่องเอาผิดใส่ร้ายทุนเทา ไม่ได้เร่งอภัยโทษ
เมื่อวันที่ (12 ก.พ. 2569) เวลา 09.50 น. ที่บริเวณเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร น.ส.พินแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ คู่สมรส นายวิญญัติ ชาติมนตรี เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 40 ทั้งนี้ ปัจจุบันนายทักษิณ ได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำฯ ครบ 5 เดือน
ต่อมาเวลา 10.40 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ เดินทางออกจากเรือนจำภายหลังเยี่ยมอดีตนายกรัฐมนตรีเสร็จ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อหรือไม่เรื่องผลการเลือกตั้ง น.ส.แพทองธาร เปิดเผยว่า ได้มีการพูดคุยกัน เมื่อคุยกันเสร็จคุณพ่อก็ร้องเพลง Let it be ให้ฟัง การพูดคุยในวันนี้ก็เป็นเล่าเหตุการณ์บ้านเมือง ยังไม่มีการพูดคุยถึงทิศทางของพรรค ส่วนสุขภาพของท่านก็โอเคดี
ด้านนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้จากการเข้าเยี่ยม การพูดคุยถึงการปรึกษาทางคดีความ และการดำเนินการกับบุคคลที่ปล่อยข่าวเท็จ ที่เป็นการใส่ร้ายอดีตนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับทุนเทา ตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้ง ซึ่งท่านทักษิณ ได้รับความเสียหาย
“สำหรับเรื่องสุขภาพ ท่านทักษิณ มีสุขภาพที่ดีขึ้น ท่านดูแลรักษาตัวเอง ส่วนเรื่องขอพระราชทานและอภัยโทษหรือการพักโทษยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไร อย่างอยู่ภายใต้กระบวนการกฎหมายทั้งหมด ท่านทักษิณ ไม่ได้เร่งรัดอะไร ท่านต้องการที่จะทำให้ทุกเรื่องเป็นไปตามกระบวนการ” นายวิญญัติ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพลงที่ชื่อ Let It Be ของวงสี่เต่าทอง The Beatles ที่ นายทักษิณ ชินวัตร ร้องนั้น จุดเด่นของเพลง Let It Be ในเวอร์ชั่นทักษิณ ชินวัตร คือเนื้อเพลง เพราะอดีตนายกฯ ได้แปลเนื้อเพลงบางส่วนเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะท่อนฮุค ที่เปลี่ยนจากคำว่าว่า “Let It Be” เป็นคำว่า “ช่างแม่มัน”
“Let it be, let it be, let it be, let it be
ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน
“Whisper words of wisdom, let it be
จะเป็นจะตายก็ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน”