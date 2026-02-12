“ตรีนุช” โผล่เข้า "ภูมิใจไทย" แจงมาในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเดิม จะร่วมต่อหรือไม่รออัปเดตก่อน

“ตรีนุช” เข้าพรรคภูมิใจไทย เผยมาในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ส่วน พปชร.จะร่วมรัฐบาลต่อหรือไม่ รออัปเดต
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 นางสาวตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาที่พรรคภูมิใจไทย โดยสื่อมวลชนพยายามสอบถามว่า ที่เดินทางมาวันนี้เป็นการแสดงจุดยืนว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นางสาวตรีนุช กล่าวว่า มาในฐานะพรรคร่วม และมาพูดคุย
เมื่อถามย้ำว่ามีแนวโน้มว่าจะร่วมรัฐบาลต่อใช่หรือไม่ นางตรีนุช ตอบว่า “เดี๋ยวอัปเดตกัน” ก่อนจะเดินขึ้นชั้นบนของที่ทำการพรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในวันนี้เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมพรรคภูมิใจไทย โดยมีนายเนวิน ชิดชอบ และแกนนำพรรค รวมถึงว่าที่ สส.เข้าร่วม เพื่อหารือหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ท่ามกลางการจับตามองว่าในการประชุมวันนี้อาจมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางการจัดตั้งรัฐบาล และการรวบรวมเสียงสนับสนุนจากพรรคพันธมิตรอื่นๆ