‘พล.อ.รังษี’ รับเชิญ ’ชาดา’ มา "ภูมิใจไทย" บอกคุยการเมือง-ปรึกษาเรื่องชายแดน อุบตอบปมร่วมรัฐบาล

‘พล.อ.รังษี’ เยือนพรรคภูมิใจไทยตามคำเชิญ ’ชาดา’ อุบตอบ ชวนร่วมรัฐบาล บอกคุยการเมือง - ปรึกษาเรื่องชายแดน มอง ปมนับคะแนนใหม่ทำได้ ให้ความจริงปรากฎ
วันนี้ (12 ก.พ. 69) เวลา 11:30 น. พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ เดินทางเข้ามาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ แกนนำภาคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ โดยนายชาดา ระบุว่า เชิญ พล.อ.รังษี มาพูดคุยเส้นทางการเมือง ต้องปรึกษาท่าน เพราะท่านมีประสบการณ์เรื่องชายแดน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดว่าจะร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ นายชาดา กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะ สส.ยังไม่ได้รับรอง
ส่วนนโยบายหลายอย่างทั้งสองพรรคไปในทิศทางเดียวกัน นายชาดา ระบุว่า ขอให้ผู้ใหญ่ระดับนโยบายพรรคเป็นคนตอบ แต่พรรค เศรษฐกิจก็เป็นพรรคที่เก่ง และตนชื่นชมทุกพรรคการ ทุกพรรคการเมืองที่รอดเข้ามาและไม่รอด
นอกจากนี้ นายชาดา ยังกล่าวถึงการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ว่า หากไม่สบายใจก็นับใหม่ทั้งประเทศไปเลย จะได้รู้กันไปว่าสิ่งที่สงสัย กับสิ่งที่เป็นจริง หรือสิ่งที่ตัวเองกระทำ คนโกงจะได้เผยออกมา แต่หากไม่ได้โกงหรือไปว่าเขาแกล้งโกง จะได้ปรากฏความจริงออกมา