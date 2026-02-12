“อนุทิน” ยืนยันไทยไม่ใช่คนป่วยแห่งเอเชีย แต่เป็นประเทศแห่งการลงทุน ดึงมืออาชีพร่วม ครม.เพิ่ม มีชื่อในใจแล้ว

“อนุทิน” ชี้ไทยไม่ใช่คนป่วยแห่งเอเชีย ชี้คนพูดมีอคติ ความจริงประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการลงทุน มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้เปรียบ แต่คู่แข่งพยายามด้อยค่า ไทยเราจะไม่ใช้วิธีนั้น แย้มเปิดทางมืออาชีพร่วม ครม.เพิ่ม เผยมีรายชื่ออยู่ในใจแล้ว ยืนยันรัฐบาลไม่มีนักการเมืองสีเทา
เมื่อเวลา 11.29 น. วันที่ 12 ก.พ. 69 ที่ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์อีกรอบถึงกรณีที่ภาคเอกชนออกมาระบุว่า ประเทศไทยมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ และมองว่าเราเป็นคนป่วยจริงๆ ว่า จากนี้ไปก็น่าจะดีขึ้น เพราะคนเชื่อมั่นว่า หลังการเลือกตั้งแล้ว รัฐบาลจะไม่มีใครมากดดัน ชี้นำ ถ้าเราตั้งรัฐบาลได้ ก็จะเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง เป็นตัวของตัวเอง และมีความมุ่งมั่นในการที่จะใช้บุคลากรมืออาชีพเข้ามาแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
เมื่อถามว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จะมีขึ้นในรัฐบาลใหม่ ภาคเอกชนอยากได้มืออาชีพ นอกเหนือจากนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องพิจารณา เมื่อถามย้ำว่า นายกฯ จะไปชวนภาคเอกชนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาอีกหรือไม่ นายกฯ กล่าวย้ำว่า เป็นหน้าที่ที่ตนจะพิจารณา
เมื่อถามว่า ตอนนี้มีมือเศรษฐกิจที่นอกเหนือจาก 3 คนนี้อยู่ในใจหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คนที่จะมาทำงานกับตนจะต้องทำงานได้ทีทันเลย
เมื่อถามย้ำว่า มีอยู่ในใจแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า ก็อยู่ในใจไง พร้อมชี้นิ้วไปที่หัวใจของตัวเอง และกล่าวต่อว่า ไม่ใช่ "คนป่วยแห่งเอเชีย" (Sick Man of Asia) หรอก คนที่พูดเรื่องนี้เขาอาจจะมีอคติบางอย่างกับประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาส ท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆ ของโลก อาเซียนยังเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอยู่ และยังมีภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ที่ค่อนข้างได้เปรียบคนอื่น และประเทศไทยมาอยู่ตรงกลางของภูมิรัฐศาสตร์นี้ ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คู่แข่งทุกคนก็ต้องพยายามที่จะหาวิธีด้อยค่าคู่แข่งอื่นๆ เพียงแต่ประเทศไทยเราไม่ใช้วิธีนี้ ด้วยประเพณีและวัฒนธรรม ด้วยชื่ออุปนิสัยพื้นฐานของเราที่อยู่ในเพลงชาติไทยว่า “ไทยนี้รักสงบ” เราไม่ใช่ประเทศที่ไปรุกราน หรือไปหาเรื่องใคร แต่ถ้ามีใครเข้ามาวุ่นวายกับเรา เราก็สั่งสอนให้เขาหลาบจำไปทุกครั้ง ซึ่งก็หลายครั้งแล้ว
“จากนี้ก็จะเป็นโอกาสทองของประเทศไทย เพราะจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประชาชนได้ตัดสินใจแล้วว่า จะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทย ที่มีผมเป็นหัวหน้าพรรค ลองทำงานสักตั้งหนึ่ง ด้วยการเลือก สส.เข้ามา ซึ่งเห็นชัดเจนเลยว่า มีความแตกต่างจากระดับที่ 2 เยอะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานให้ได้ ตรงนี้ถือว่าเป็นความต้องการของประชาชน เราก็จะต้องทำทุกอย่างให้เกิดความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มีความยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกคน ไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการ แล้วรออยู่เฉยๆ รอไปเปิดงาน ไปตัดริบบิ้นอย่างเดียว ไม่ต้องทำอะไร แต่จากการเลือกตั้งที่ประชาชนให้เรามา เราก็มีความมั่นใจว่า เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยที่นายกฯไม่ต้องเปลี่ยน เพราะฉะนั้นกลกลการทำงาน หรือกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยผลของการเลือกตั้งที่ออกมาแบบนี้ ขอให้เชื่อเถอะว่าเราจะกลับมาอย่างเต็มสูบ” นายกฯ กล่าว
เมื่อถามว่า สูตรรัฐบาลใหม่ จะยืนยันว่า จะไม่มีพรรคการเมืองที่มี สส.เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือเป็นนักการเมืองสีเทา นายอนุทินกล่าวว่า “ก็ต้องยืนยัน”