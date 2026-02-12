​"อนุทิน" ไฟเขียวกองทัพเสริมอาวุธ-รั้วชายแดน เพิ่มความแข็งแกร่ง ย้ำใช้อำนาจ ครม.เลิก MOU44 ได้ ไม่ต้องผ่านสภา

"อนุทิน" ไฟเขียวกองทัพเสริมแนวรั้วชายแดน-อาวุธ เพิ่มความแข็งแกร่งแล้ว ยันเหตุเหยียบระเบิดศรีสะเกษไม่ใช่การปะทะ ส่วนวัยรุ่นเขมรยั่วยุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่เราลงนามระดับรัฐบาล ชี้ยกเลิก MOU44 ใช้อำนาจ ครม.ได้ ไม่ต้องผ่านสภา ส่วน MOU43 ถือว่ามีประโยชน์เรื่องปักปันเขตแดน แย้มปรับเปลี่ยนได้ แต่ตอนนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น
เมื่อเวลา 11.34 น.วันที่ 12 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาชายแดนที่ทหารเหยียบกับระเบิดที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำชับให้กระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือประท้วงอย่างไรหรือไม่ว่า มันเกิดอยู่ในพื้นที่ที่เราควบคุม ไม่ได้เกิดจากการปะทะ ซึ่งในพื้นที่ที่เราควบคุมก็ได้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอยู่ จึงอาจมีเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นได้ ดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะพื้นที่ที่เรากลับไปควบคุมยังมีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอาจจะยังทำได้ไม่หมด โดยเส้นทางที่ทหารของเราเดินออกไปก็ต้องมีการกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนว่าอย่าออกนอกแนว อย่างตอนที่ตนไปลงพื้นที่ปราสาทตาควาย จุดช่องจอม เขาก็ไม่ให้เดินออกนอกแนว ขีดเส้นไว้เลยเพราะยังมีความเสี่ยง ยังมีทุ่นระเบิดเก่าวางอยู่ ดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของการปะทะกัน
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกลุ่มวัยรุ่นเขมรมายั่วยุตามบริเวณชายแดนทำให้เกิดความกังวลอาจจะมีการปะทะรอบ 3 นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้เราลงนามกันในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล ดังนั้นเรื่องการยั่วยุโดยประชาชน มันก็เกิดขึ้นได้เราก็ต้องอยู่ในเขตของเรา เพราะการยั่วยุก็เกิดขึ้นในโชเชียลมีเดียด้วย
เมื่อถามว่าเราสามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ด้วยการสร้างรั้วแนวชายแดนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใช่ดำเนินการแน่นอน รวมถึงการเสริมศักยภาพด้านอาวุธและความแข็งแกร่งของกองทัพ ซึ่งตนได้เห็นชอบในหลักการไปแล้ว ให้ไปดำเนินการได้เลย
เมื่อถามว่า การศึกษายกเลิก MOU44 ได้กำหนดกรอบเวลาไว้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหม สภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศไปดำเนินการแล้ว ซึ่งไม่ต้องมีกรอบเวลาอะไร ถ้ารัฐบาลก็ดูตามกฎหมาย ถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วยกเลิกได้เลย ก็สามารถทำได้เลย
เมื่อถามย้ำว่าสามารถใช้อำนาจคณะรัฐมนตรียกเลิกได้เลยใช่หรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า ใช่ครับ น่าจะไม่ต้องไปถึงสภาฯ เพราะเป็นแค่ MOU ส่วน MOU43 ก็กำลังดำเนินการอยู่ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เราก็ปักปันดินแดนของเราไป
เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ในการปรับเนื้อหา MOU43 เพื่อคุยกันใหม่ ในจุดที่มีความเห็นไม่ตรงกัน นายอนุทินกล่าวว่ารอให้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันได้ก่อน ตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้น ตามข้อตกลง หยุดยิงล่าสุด ซึ่งได้เขียนไว้ชัดเจน ว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น ดังนั้นเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เราควบคุมไม่เกี่ยวกับการปะทะ