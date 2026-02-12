"พี่ศรี" ร้อง กกต.ปทุมฯ ฟันเพจดังปั่นเฟกนิวส์อ้างโกงนับคะแนนเขต 7

"ศรีสุวรรณ" จี้ กกต.ปทุมธานีเอาผิดเพจชื่อดังจำนวนมากปมปั่นเฟกนิวส์สร้างกระแสนับคะแนนโกงที่เขต 7 ปทุมฯ
วันนี้ (12 ม.ค.69) ที่สำนักงาน กกต.จังหวัดปทุมธานี นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อชี้เบาะแสให้ กกต.จังหวัดปทุมธานีดำเนินการเอาผิดแอดมินเพจชื่อดังจำนวนมาก ที่สร้างกระแสปั่นข้อมูลอันเป็นเท็จกรณีนักศึกษาสถาบันชื่อดังในพื้นที่คลองหก ปทุมธานี ทำการนับคะแนนเลือกตั้งเขต 7 ปทุมฯใหม่ อันเข้าข่ายความผิดตาม พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ.2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 และเป็นการนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ มีความผิดตาม พรบ.คอมฯ 2560 อีกด้วย
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากหลังจากมีการปิดหีบเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านคลองหก ปทุมธานี เกิดความตึงเครียดขึ้นมา เมื่อกลุ่มนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากรวมตัวประท้วงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดปทุมธานี โดยอ้างพบพฤติกรรมส่อพิรุธในการนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและคะแนนประชามติ กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวพยายามจะเข้าสังเกตการณ์การนับคะแนน แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้เข้าไปภายในหอประชุม สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรง และมีการปั่นกระแสว่ามีการนำผ้าสีดำมาคลุมกล้องวงจรปิด ทุกตัวภายในหอประชุมที่ใช้ในการนับคะแนน เพื่อปกปิดผลการนับตะแนนหรือไม่ จนกระทั่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าไปนับคะแนนใหม่ได้
แต่ปรากฎว่ามีแอดมินเพจ อินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากได้สร้างข่าวปลอม ข่าวเท็จขึ้นมาแล้วโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆ และแชร์ต่อกันมากมาย โดยปุกปั่นว่าเมื่อนับคะแนนใหม่ผู้สมัครพรรคการเมืองดังมีคะแนนห่างกันกว่า 20,000 คะแนน ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงเมื่อนับใหม่มีคะแนนต่างกันเพียง 2-3 คะแนน อันชี้ให้เห็นว่าแอดมินเพจเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปั่นกระแสสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิต กกต.หรือการเลือกตั้งว่าทุจริต เพื่อหวังผลให้พรรคการเมืองที่ “แพ้แล้วพาล” นำไปปลุกระดมขยายผลก่อหวอดประท้วงให้นับคะแนนใหม่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศในขณะนี้
การกระทำของแอดมินเพจต่าง ๆ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระทํา เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใด อันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อันเป็นข้อห้ามตาม พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ และ พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนชี้เบาะแสให้ กกต.จังหวัดปทุมธานี ในฐานะที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ได้ดำเนินการใช้อำนาจในการสืบสวนและสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอากับแอดมินเพจและอินฟลูเอ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่ปั่นข่าว สร้างถานการณ์เพื่อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองชื่อดังตามครรลองของกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุดะ