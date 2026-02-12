“อนุทิน” เชื่อหลังเลือกตั้งความเชื่อมั่นคนไทยกลับมา แม้สื่อนอกให้ฉายาคนป่วยแห่งเอเชีย ย้ำนโยบาย ภท.ทำได้จริงไม่กระทบวินัยคลัง

นายกฯ เชื่อ หลังเลือกตั้ง ความเชื่อมั่นของไทยจะกลับมา แม้ไทยจะถูกมองว่าเป็น “คนป่วยแห่งเอเชีย” ย้ำ นโยบายภูมิใจไทยทำได้จริง ไม่กระทบวินัยการเงินการคลัง เชื่อ รัฐบาลอนุทินจะมีเสถียรภาพ ปัดตอบดึงคนนอกเพิ่มร่วม ครม.
วันที่ 12 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีสื่อต่างประเทศมองเศรษฐกิจไทยว่าเป็น “คนป่วยแห่งเอเชีย” นายกรัฐมนตรีจะให้ความมั่นใจกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร ว่า เป็นการวิเคราะห์จากรัฐบาลที่แล้วๆ มา หลังจากมีการเลือกตั้งเรียบร้อย ก็มีบทความจากสื่อต่างชาติหลายฉบับที่พูดถึงความมั่นใจของประเทศไทยจากนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สิ่งที่ให้ความมั่นใจว่า คือ หน้าตา ครม.เศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี ยังยืนยันหรือไม่ว่า 4 ขุนพลที่นายกรัฐมนตรีดึงเข้ามายังคงตำแหน่งแน่นอน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มันหลายๆ อย่างประกอบกัน พรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอนโยบายที่คนทั่วไปเห็นแล้วว่า มันทำได้ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนใดคนหนึ่ง
“เราไม่ได้ทำนโยบายที่ไร้ซึ่งวินัยการเงินการคลัง สิ่งที่เราจะทำต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อให้ความมั่นใจว่า เศรษฐกิจพื้นฐานของเราจะมีความเข้มแข็ง” นายอนุทิน กล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่เราพิสูจน์ให้ต่างชาติได้เห็น คือ การที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้ดำเนินการงบเหลือจ่าย แทนที่จะไปนำงบเหล่านั้นไปทำโครงการประชานิยมเหมือนรัฐบาลที่แล้วๆ มา แต่กลับไปคืนหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.ทำให้ต่างชาติได้เห็นว่า ประเทศไทยยังยึดมั่นในเรื่องการมีวินัยการใช้เงิน ทำให้ ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) คงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังน่าเชื่อถือ และยังเป็นประเทศที่น่าสนใจที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุน
ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่รัฐบาลไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องในอดีต
ทั้งนี้ จากนี้ไปรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยจะมีเสถียรภาพใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากผลการเลือกตั้งที่ออกมา แนวโน้มน่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเมืองในระดับหนึ่ง และเรื่องของขั้วทางการเมือง หรือความขัดแย้งต่างๆ ไม่ได้นำไปสู่ความรุนแรง อาจมีวาทกรรมโต้เถียงไปมา แต่อยู่ในช่วงหาเสียงเท่านั้น แต่เมื่อการเลือกตั้งผ่านไปแล้ว ไม่ได้มีอะไรต่อกันก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีจะทำให้สภาชุดนี้มีความเข้มแข็ง
ส่วนจะมีการดึงคนนอกเข้ามาเสริมในคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ เพื่อทำให้หน้าตา ครม.ดียิ่งขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังไม่พูดเรื่องนี้