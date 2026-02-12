นายกฯ มั่นใจเลือกตั้งไร้ทุจริต ปัด มท.ล้วงลูก ชี้ นับคะแนนใหม่ชลบุรีต้องให้ กกต.เห็นชอบ ขู่หากใครถ่วงเวลาจะเป็นรัฐบาลรักษาการไปเรื่อยๆ

“อนุทิน” มั่นใจเลือกตั้งไม่มีทุจริต ปัดมหาดไทยล้วงลูก ลั่น นับคะแนนใหม่ชลบุรีเขต 1 ต่อให้ “สุชาติ” ยอม ก็ไม่มีผล หาก กกต.ไม่เห็นด้วย ชี้ เวลาผ่านไปนาน อาจเข้าสู่กระบวนการชั้นศาล แนะควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ เหตุสามารถสอยได้ทีหลัง ขู่ฟอร์มทีมรัฐบาลไม่ได้อาจต้องรักษาการไปเรื่อยๆ
วันที่ 12 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เครือข่ายประชาธิปไตย 80 องค์กร แถลงถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการใช้อำนาจของกระทรวงมหาดไทย เข้าไปแทรกแซง ว่า ผู้ที่ดำเนินการการเลือกตั้ง คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และทำได้เพียงหากมีการร้องขอให้อำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนในเรื่องใดจาก กกต.ก็ดำเนินการให้ หากอยู่ในพิสัยที่สามารถทำได้
ส่วนที่มีการต้องข้อสังเกตถึงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่รู้จักว่า กปน.คืออะไร รู้จักแต่การประปานครหลวง ที่อยู่ในการกำกับของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อถามว่า ยืนยันใช่หรือไม่ว่าแม้จะดูแลกระทรวงมหาดไทย แต่ไม่ได้มีการล้วงลูก นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า ถ้าล้วงได้แล้วจะล้วงลูกอะไร ล้วงลูกตัวเองมั้ง เพราะตนไม่ได้ล้วงลูกใคร มีปัญญาไปล้วงลูกใครล่ะ ไม่เคยคิดทำอยู่แล้ว เพราะตนดำเนินการตามกติกา ซึ่งถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตน
เมื่อถามถึงการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ มีความพร้อมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของ กกต.ส่วนจะให้นับใหม่หรือไม่ ไม่เกี่ยวกับตน เป็นเรื่องที่ กกต.ต้องตัดสินใจ
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีการโกงการเลือกตั้ง ทางพรรคภูมิใจไทยมั่นใจหรือไม่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นายอนุทิน ยืนยัน ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทย เพราะไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้ คนที่พรรคได้มาเพราะเป็นผู้เสนอนโยบาย และชาวบ้านก็เลือกมา
เมื่อถามถึงที่มีความเห็นขัดแย้งอยู่ขณะนี้ สะท้อนว่า การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์โปร่งใสใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ใช่ ก่อนย้ำว่า ทุกอย่างอยู่ที่ กกต.
เมื่อถามว่า การทำงานของ กกต.เป็นอย่างไรบ้างในการจัดการเลือกตั้งรอบนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เราได้สนับสนุนทุกสิ่งที่ กกต.ร้องขอมาทั้งเรื่องงบประมาณและการเตรียมการ หากมีสิ่งใดที่ไม่สามารถก่อให้เกิดการเลือกตั้งได้ ซึ่งก็ไม่มีส่วนการนับคะแนนเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ กกต. คนที่เข้าใจดีก็จะรู้ว่าโอกาสที่จะเกิดการทุจริตต้องบอกว่าไม่มีเลย เพราะโดยธรรมชาติตัวแทนของทุกพรรคการเมืองจะมีคนเข้าไปเฝ้า ตั้งแต่คะแนนใบแรกจนถึงใบสุดท้าย ซึ่งมีการขานชื่ออย่างชัดเจน โอกาสที่จะเกิดการทุจริตจึงไม่มีเลย
เมื่อถามว่า เชื่อใช่หรือไม่ว่าไม่มีการทุจริตการเลือกตั้ง นายอนุทิน กล่าวว่า เชื่อว่า ไม่มี ก่อนย้ำว่า ตนเชื่อ กกต.
ขณะที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เซ็นยินยอมให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี นายอนุทิน กล่าวว่า นายสุชาติ ไม่มีสิทธิยินยอม โดยทาง กกต.เป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ว่า จะให้นับคะแนนใหม่หรือไม่ ส่วนที่ทางสื่อมีการสอบถามหรือมีคนไปกดดันให้ นายสุชาติ ยินยอมหรือไม่ยินยอมนั้น ต่อให้นายสุชาติยินยอม แต่ กกต.ไม่ยินยอม ก็นับคะแนนใหม่ไม่ได้ และยังไม่รู้ว่าในขณะนี้การตัดสินใจให้มีการนับคะแนนใหม่ เรื่องต้องไปถึงชั้นศาลหรือไม่ เพราะเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้ว และมีการเคลื่อนย้ายกล่องใส่บัตรเลือกตั้งไปเก็บรักษาในสถานที่ที่ กกต.กำหนดแล้ว ซึ่งการเอากลับมานับใหม่เป็นสิ่งที่เหนือกว่าระดับ กกต.พร้อมย้ำว่า ใครจะยอมหรือไม่ หรือต้องมีการไปขอนับคะแนนใหม่ เป็นสิทธิของแต่ละคน ซึ่งการใช้ดุลพินิจ ต้องไปดูที่ข้อกฎหมาย
เมื่อถามว่า กกต.ต้องทยอยประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ในทางกฎหมาย กกต.มีระยะเวลา ดำเนินการ 60 วัน แต่ขณะนี้เพิ่งผ่านไป 3 วัน ในปี 2562 กกต.ใช้เวลาถึง 60 วัน ส่วนในปี 2566 ใช้เวลาประมาณ 30 กว่าวัน ขณะนี้อยู่ในวิสัยที่ กกต.สามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมาย และไม่ควรมีใครไปก้าวล่วง เพราะจะยิ่งทำให้ กกต.กดดัน หรือการสร้างขั้นตอนใดๆ ขึ้นมา ก็จะยิ่งทำให้การประกาศอย่างเป็นทางการช้าออกไปอีก
พร้อมยกตัวอย่างการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป 45 วัน และเมื่อเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน กกต. สามารถยืดเวลาออกไปได้อีก ซึ่งตนมองว่าไม่เกิดประโยชน์อะไร และขณะนี้การเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คะแนนเสียงก็เป็นที่ยอมรับ ซึ่งต้องปล่อยให้มีการนับคะแนนโดย กกต.ส่วนจะไปสอยหรือทำอะไรทีหลัง มีช่องทางอยู่แล้วรัฐบาลชุดใหม่จะได้ฟอร์มทีมได้ และจะสามารถเปิดสภาใหม่ได้ ไม่เช่นนั้น รัฐบาลชุดนี้ต้องรักษาการต่อไปเรื่อยๆ เพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ ดังนั้น หากมีกระบวนการใดที่ทำให้เป้าหมายไปไม่ถึงก็ต้องรักษาการต่อไปเรื่อยๆ
เมื่อถามย้ำว่า เมื่อมีการประกาศรับรองจาก กกต.รัฐบาลสามารถจับขั้วได้ในทันทีใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อน
เมื่อถามว่า จะได้เห็นรัฐมนตรีไม่ซ้ำหน้าเดิมใช่หรือไม่ รวมถึงประชาชนอยากเห็นฟอร์มรัฐบาล โดยนายกฯ ปฏิเสธตอบคำถาม และหันมายิ้มให้สื่อมวลชน ก่อนจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า