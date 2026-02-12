“อนุทิน” เดินเท้าจากวัดราชบพิธฯ ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ เนื่องในตรุษจีน ขอพรให้คนไทยมีความสุข คนคิดไม่ดีต่อประเทศต้องพังพินาศ

นายกฯ เดินเท้าจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ขอพรให้คนไทยมีความสุข ร่ำรวย สามัคคี พร้อมให้ประเทศไทยเป็นที่ยำเกรง คนที่คิดไม่ดี ต้องพังพินาศ
วันที่ 12 ก.พ.ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายศักดา วิเชียรศิลป์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงมหาดไทย ได้เดินเท้าไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ได้บนบานขอให้ชนะเลือกตั้งหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มาไหว้เป็นประจำ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ส่วนได้ขอพรอะไรหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า “ขอให้ประเทศไทยเป็นที่ยำเกรง ส่วนคนที่คิดไม่ดีกับประเทศไทย ต้องพังพินาศ พร้อมขอให้ประชาชนคนไทยมีความสุข มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง มีความร่ำรวย มีความสามัคคี ขอแค่นี้”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทางที่เดินไปยังศาลเจ้าพ่อเสือ มีประชาชน จักรยานยนต์รับจ้าง คนขับสามล้อ รวมถึงเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว เข้ามาทักทายและขอถ่ายรูป โดยบางคนบอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้เจอนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ลงคะแนนให้พรรคภูมิใจไทย และวันนี้มีโอกาสได้เจอ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากอยากขอถ่ายรูปกับนายกฯ