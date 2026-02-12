นายกฯ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ปี 67 เชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ ย้ำ เป็นพลังสำคัญ-ต้นแบบความดีของชาติ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 ก.พ. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2567 โดยมีบุคคล หน่วยงาน และโครงการผ่านการคัดเลือกจำนวน 18 ราย แบ่งเป็นผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 10 ราย และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 8 ราย
นายกฯ กล่าวว่า ตนมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณค่าของแผ่นดินประจำปี 2567 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกหน่วยงานและโครงการที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและภาคภูมิใจนี้ รางวัลนี้ล้วนเป็นผลจากความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเท ตลอดจนการนำความรู้ความสามารถและการสร้างสรรค์ผลงานจนได้เป็นที่ยอมรับและก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องในฐานะค่าของแผ่นดิน ตนขอชื่นชมทุกท่านที่ได้รับผลการพิจารณาได้รับการคัดเลือกด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ซึ่งทุกผลงานล้วนเปี่ยมไปด้วยคุณค่า ทุกท่านทุกหน่วยงานและทุกโครงการที่ได้รับรางวัลนี้นับเป็นผลงานสำคัญของชาติและเป็นแบบอย่างที่สำคัญของสังคม ผลงานที่ท่านได้สร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องนับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการส่งต่อคุณงามความดีสู่ลูกหลานไทยของเรา
จากนั้นนายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ ที่บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี