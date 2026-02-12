“อนุทิน” เข้าเฝ้าพระสังฆราช เผยยังมีเวลาตัดสินใจเลือกใครร่วมรัฐบาล รอ กกต.รับรองผล ลั่นสีธงชาติจะทำให้รัฐบาลมั่นคงที่สุด

นายกฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช บอกยังมีเวลาตัดสินใจเลือกใครร่วมรัฐบาล รอ กกต.รับรองผลก่อน จะใช้ช่วงนี้พิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ชี้ รัฐบาลสีธงชาติจะทำให้มั่นคง เผย ประชุม สส.พรรควันนี้ เตรียมขยับขยายรองรับ สส.เพิ่มเป็นเกือบ 200 คน ลั่นไม่ย้ายเพราะฮวงจุ้ยดี เปิดตัวสายมูตัวพ่อ “ทรงศักดิ์ ทองศรี”
วันที่ 12 ก.พ. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่เสด็จลงบริเวณลานวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ในการทรงบำเพ็ญพระกุศล ทรงตักบาตรถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายพระกุศลแด่พระบูรพาจารย์ เนื่องในมงคลสมัย 9 ปี นับแต่พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
นายกรัฐมนตรี ได้สวมสร้อยประคำ เดินออกจากวัด พร้อมบอกว่า สร้อยนี้ญาติโยมมอบให้ ซึ่งทำจากไม้พะยูง
ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า เพื่อให้มีความแข็งแรง มั่นคง เจริญรุ่งเรือง ใช่หรือไม่ ซึ่งนายกฯ กล่าวติดตลกว่าพยุงไม่ให้ล้ม ก่อนเปิดเผยว่า วันนี้มาเข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ครบรอบวันสถาปนา
ส่วนสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพรให้กำลังใจนายกฯ อย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ท่านให้พรทุกครั้งที่เข้าเฝ้า
เมื่อถามว่า สมเด็จพระสังฆราชได้ฝากอะไรหรือไม่ เพราะนายกฯ ได้เป็นนายกฯ ต่อ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้กราบทูลท่าน พยายามไม่รบกวนเวลาท่าน เพราะฟังท่านสวดมนต์ให้พร
เมื่อถามว่า ผ่านวันเลือกตั้งมาแล้ว นายกฯ มีคำตอบอยู่ในใจแล้วหรือไม่ว่าจะรวมเสียงเพื่อเป็นรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า ยังมีเวลาอยู่ เพราะ กกต.ยังไม่ได้รับรอง ซึ่งมีเวลา 60 วัน แต่ครั้งที่แล้วใช้เวลา 30 วัน เราต้องปล่อยให้ กกต.ดำเนินการ เราไม่สามารถไปเร่งรัดขบวนการใดๆ ได้ เพราะอยู่เหนือการควบคุมของเรา
ส่วนสูตรรัฐบาลจะรวมสีเขียวหรือสีแดง มองว่า สีไหนจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพที่มั่นคง นายอนุทิน กล่าวว่า สีธงชาติ
เมื่อถามต่อว่า นายกฯ จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวค่อยว่ากัน ในขณะที่เรารอการประกาศ ต้องคิดทางเลือกไว้หลายทาง จะได้มีเวลาพิจารณาข้อดีข้อเสีย ข้ออ่อนข้อด้อยข้อแข็ง ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะพิจารณาเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเป็นประโยชน์สูงสุด เรารับฟังเสียงประชาชนทุกวัน ความคาดหวังของประชาชนเป็นอย่างไรเราต้องทำให้เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนให้มากที่สุด
ส่วนวันนี้ที่มีการประชุม สส.พรรค จะต้องฟังเสียง สส. ประกอบการตัดสินใจในการตั้งรัฐบาลด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ประชุมผู้ที่เชื่อว่าได้คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งนั้น นัดมาพบกันเพื่อดูว่าอาคารที่ทำการพรรคจะรองรับ สส. ได้หรือไม่เพราะออกแบบมาไว้รองรับ สส. 60-70 คน วันนี้มาเกือบ 200 คน ก็ต้องดูว่าจะมีการเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ต่อไปนี้การทำงานจะต้องมีสถานที่ให้ สส.ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก่อนมาประชุมสภา เพื่อให้เตรียมตัว
เมื่อถามว่า จะย้ายชั่วคราวเพื่อปรับปรุงขยายผลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่อยากย้ายเพราะที่นี่เฮงดี
เมื่อถามย้ำว่า ถ้าไม่อยากย้ายก็ต้องต่อเติมแล้วจะทำอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ก็อาจจะไม่ต่อเติม อาจจะปรับปรุงห้องให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น
เมื่อถามย้ำอีกว่า หลายคนมองว่าสถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการรองรับ สส. แต่เมื่อบอกว่าฮวงจุ้ยดีก็จะไม่ย้ายแน่นอนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่น่าย้ายนะ เพราะอยู่กันมาตั้งแต่มี สส. 17 คน แล้วเพิ่มมาเป็น 34 คน มาเป็น 51 คน มาเป็น 71 คน ตอนนี้ก็แตะ 200 แล้ว ก็ถือว่าฮวงจุ้ยดี หัวหน้าพรรคดี
ส่วนจะทำบุญพักเพื่อเสริมสิริมงคลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทำอยู่ตลอดเวลา พร้อมหันมือไปชี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าพิธีการ