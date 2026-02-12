“อนุทิน” โยน ตร.แจงรายละเอียดเหตุกราดยิงใน รร.พะตงฯ ลั่นต้องเด็ดขาด ตัดไฟแต่ต้นลม

“อนุทิน” โยน ตร.แจงรายละเอียดเหตุคนร้ายคลั่งกราดยิงใน รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ ชี้ เป็นเหตุอุกอาจ ลั่นต้องจัดการเข้มงวด ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม
วันที่ 12 ก.พ. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีคนร้ายบุกกราดยิงและจับครู-นักเรียนเป็นตัวประกัน ภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ล่าสุด ผอ.โรงเรียน เสียชีวิต ว่า เรื่องนี้ตนเองได้รับทราบรายงานแล้วและตำรวจกำลังเร่งสอบสวนดำเนินคดี ซึ่งตนได้สั่งการไปแล้ว เพราะเรื่องเป็นเหตุอุกอาจต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด
เมื่อถามย้ำว่า สาเหตุอาจมาจากยาเสพติดจะดำเนินการอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า รายละเอียดขอให้ถามจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยทราบมาว่า มาจากการคลุ้มคลั่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามไล่ตะครุบตั้งแต่อยู่ที่บ้าน และมีการต่อสู้ และฉกชิงปืนไป ซึ่งเป็นรายงานเบื้องต้นที่ได้รับทราบ ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลม