กกต.ราชบุรีแจงแก้ไขให้แล้ว คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ ปชน.หน่วยเลือกตั้งใน อ.ปากท่อ จาก 0 เป็น 90

กกต.ราชบุรี แจงแก้ไขคะแนน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หน่วยเลือกตั้งใน อ.ปากท่อ เรียบร้อย ก่อนรายงานผล และแจ้งผู้สมัครทราบแล้ว
วันนี้ (12 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวการรวมคะแนน สส.บัญชีรายชื่อ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ที่ปรากฏพรรคการเมืองหนึ่งได้คะแนน 90 คะแนน แต่ได้มีการบันทึกในแบบรายงานผลการนับคะแนน ส.บัญชีรายชื่อ (ส.ส.5/18) จำนวน 0 คะแนน โดยสำนักงาน กกต.ราชบุรี ระบุว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนดังกล่าวได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขผลคะแนนให้ถูกต้องตรงตามความจริง ก่อนที่จะทำการรายงานและบันทึกผลคะแนนและได้แจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สังกัดพรรคพลังประชาชน และได้มีการเผยแพร่การรายงานการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อของจังหวัดราชบุรีแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับทราบตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ข้อ 214 แล้ว และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงาน กกต.ราชบุรี