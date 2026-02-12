“เท้ง” เข้าประชุมพรรค แจงมาคุยงานตามปกติ ยังไม่ตอบ เปลี่ยน กก.บห.ยกชุดหรือไม่

“เท้ง” เข้าตึกอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน บอกมาคุยงานปกติ ขอประชุมก่อนหลังถูกถามเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคยกชุดหรือไม่
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ก.พ. ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าที่ทำการพรรค ทันทีที่มาถึงผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม ว่า วันนี้ประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มาคุยงานปกติ
ส่วนเรื่องการเปลี่ยนทีมบริหารพรรค นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า รอคุยกันก่อนยังไงเดี๋ยวลงมาให้สัมภาษณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวาน นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะมีการประชุมใหญ่พรรค และเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคทั้งชุด ทำให้ถูกจับตาว่าตำแหน่งหัวหน้าพรรคต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยหรือไม่ เนื่องจาก นายณัฐพงษ์ เป็นหนึ่งใน 44 สส.ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดในคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง และส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาฯ หากศาลประทับรับฟ้อง นายณัฐพงษ์ อาจต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และทำให้กระทบกับการทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จึงถูกจับตาว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่ เพื่อไม่ให้การทำงานสะดุดลง