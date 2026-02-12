โลกโซเชียล ผุดสูตร “รัฐบาลไฟจราจร”ส้ม–แดง–เขียว ดึง ปชน.–พท.–กล้าธรรม รวมเสียงตั้ง รบ.ถีบ “ภูมิใจไทย”ไปเป็นฝ่ายค้าน

วันนี้( 12 ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานถึงกระแสการจัดมือตั้งรัฐบาล ภายหลังทราบผลการเลือกตั้งยังคงร้อนแรง ท่ามกลางการจับตาท่าทีของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเลือกจับมือกับพรรคใด ระหว่าง พรรคเพื่อไทย หรือ พรรคกล้าธรรม หรืออาจตัดสินใจผนึกกำลังทั้งสองพรรค จัดตั้งรัฐบาลผสมขนาดใหญ่
ความไม่แน่นอนดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีการเสนอ “สูตรจัดตั้งรัฐบาล” ทางเลือกใหม่ ภายใต้ชื่อ “รัฐบาลไฟจราจร” หรือสูตร “ส้ม–แดง–เขียว” ซึ่งหมายถึงการจับมือกันของ พรรคประชาชน (สีส้ม) พรรคเพื่อไทย (สีแดง) และพรรคกล้าธรรม (สีเขียว) รวมถึงพรรคขนาดเล็กบางส่วน เพื่อรวบรวมเสียงข้างมากในสภา และผลักดันให้พรรคภูมิใจไทยไปทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
รายงานข่าวระบุว่า แนวคิด “รัฐบาลไฟจราจร” ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย มีการแชร์ข้อความเชิญชวนให้พรรคกล้าธรรมตัดสินใจแยกทางกับพรรคภูมิใจไทย แล้วหันมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย เพื่อสร้างรัฐบาลเสียงข้างมากที่มีเสถียรภาพ