“ไอติม” พริษฐ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคส้ม? “เท้ง-ณัฐพงษ์”โดน "แก้วตา" สวดยันหว่าง! ** วัดใจกกต. ม็อบส้มกดดัน “นับใหม่” สำเร็จหรือไม่ รู้ผลวันนี้

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ “ไอติม” พริษฐ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคส้ม? “เท้ง-ณัฐพงษ์”โดน "แก้วตา" สวดยันหว่าง!
ความเคลื่อนไหวภายในของพรรคประชาชน หลังพ่ายเลือกตั้งตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ต่างกับกลิ่น “ส้มเน่า”
ดูจากอดีตส.ส.สาวสายเลือดตระกูลดังอย่าง "แก้วตา" ธิษะณา ชุณหะวัณ ที่งานนี้ไม่หลับไม่นอน บรรเลงโพสต์อินสตาแกรม ตลอดทั้งคืน ฟาดใส่ "เท้ง-ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ" หัวหน้าพรรคแบบนันสต็อป ทั้ง "ลาออกเถอะ ไร้ภาวะผู้นำ" ขุดคุ้ยความล้มเหลว ตั้งแต่เรื่องการยกมือให้ “ภูมิใจไทย” เป็นรัฐบาล ไปจนถึงประเด็นคัดเลือกผู้สมัครที่มีมลทินเรื่อง "เงินสีเทา" และ "เว็บพนัน"
“แก้วตา” ย้ำชัด “หัวหน้าเท้ง” คืออาการของคน "กระหายอำนาจ" แต่ "ขาดศักยภาพ" แถมยังเหน็บแนมถึงที่มาของตำแหน่งหัวหน้าพรรค ว่าเหมือนเป็นการ "มัดมือชก" เพราะตอนเลือกไม่มีตัวเปรียบเทียบ
เรียกว่า "ด่าแบบยันหว่าง" ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ!
ในขณะที่บ้านกำลังไฟลุก "ศรายุทธิ์ ใจหลัก” เลขาธิการพรรคฯ ยอมรับว่า ช่วงมีนาคม-เมษายน นี้ พรรคอาจมีการ "ล้างไพ่" ปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคยกชุด
ที่คอการเมืองต้องเงี่ยหูฟังเป็นพิเศษ เพราะมีชื่อของ "ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ" ที่ถูกโยนหินถามทางขึ้นมา ว่าจะเป็น "ว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่" หาก “เท้ง-ณัฐพงษ์” ต้องมีอันเป็นไปในตำแหน่ง หรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จากคดี 112 ที่ป.ป.ช.เพิ่งชี้มูล และส่งศาล
งานนี้ดูเหมือนว่า "พรรคส้ม" กำลังเตรียม "ผลัดใบ" เพื่อล้างภาพความพ่ายแพ้ และเรียกศรัทธากลับคืนมาด้วย "ส้มลูกใหม่" ที่ประเมินว่า “ด้อม” อาจจะถูกใจ
อย่างไรก็ดี "เลขาฯติ่ง" ยังไว้หน้าหัวหน้าเท้ง ว่าเป็นคนบริหารดี-ใช้เทคโนโลยีเก่ง แต่ก็ฟังดูเหมือนการปลอบใจเสียมากกว่า เพราะในโลกของการเมือง "ผลลัพธ์" คือ คำตอบเดียวที่ตัดสินทุกอย่าง เมื่อพาสมาชิกสอบตก คนในพรรคก็เริ่มปั่นป่วน “น้ำตา” ของเท้ง ก็ไม่ได้ช่วย ส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนที่ “แก้วตา” เคาะนิ้วด่าทั้งคืน นั่นเอง
สำหรับ "ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ" กล่าวได้ว่า โปรไฟล์ไม่ธรรมดา แถมเดินตามรอย น้ามาร์ค “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” มาเป๊ะๆ จาก "อ็อกซ์ฟอร์ด" สู่สนามการเมือง
อดีตนักเรียนทุน King's Scholarship จากโรงเรียนอีตัน (Eton College) และ คว้าปริญญาตรี ด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด สร้างชื่อด้วยการเป็นประธานชมรมโต้วาทีเก่าแก่ อย่าง Oxford Union เรียกว่า วาทศิลป์ "โคลนนิ่ง" อภิสิทธิ์ จนถูกเรียกเป็น "มาร์ค2"
เส้นทางการเมืองของ “ไอติม” เริ่มจากเป็นเด็กฝึกงานในทำเนียบรัฐบาลยุคอภิสิทธิ์ ก่อนจะลงสนามจริง กับพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำกลุ่ม "New Dem"
ทว่า “ไอติม” ลาออกจากประชาธิปัตย์ในปี 2562 หลังพรรคตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งระบุว่า ขัดกับอุดมการณ์ของตัวเองในตอนนั้น
จากนั้นช่วงพักยก หันไปทำธุรกิจ EdTech ก่อตั้ง StartDee และขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในนามกลุ่ม Re-Solution เพื่อล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ต่อมาเข้าสู่ “พรรคก้าวไกล”ในฐานะผู้จัดการการสื่อสารนโยบายและก้าวขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคในปัจจุบัน
ถามว่าทำไมหัวหน้าพรรคส้ม ต้องเป็น "ไอติม"?
ในสายตาของสมาชิกพรรคและด้อมส้ม “ไอติม” คือ “ภาพลักษณ์” ที่ยังสดใหม่ของพรรคประชาชน โปรไฟล์ และทักษะการพูดจา และที่สำคัญในทางการเมือง ไอติม ยังไม่ถูกประเด็นดรามาหนักๆ เหมือนแกนนำคนอื่นๆ
การที่ชื่อของ “ไอติม-พริษฐ์” โผล่ขึ้นมาแล้ว “เลขาฯติ่ง”โดดงับ ส่งสัญญานเหมือนยอมรับกลายๆ ว่าหมดเวลา “หัวหน้าเท้ง” จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการวางหมากที่ต้องการคนมาสยบความวุ่นวายภายใน และเรียกความเชื่อมั่นจากชนชั้นด้อม หลังจากที่ “เท้ง” ถูกโจมตี ด้อยค่า เรื่องภาวะผู้นำ
น่าสนใจว่า "ส้มลูกนี้" จะถูกคัดมาวางบนพานตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อไหร่ ?
นี่ก็คงต้องไปถาม “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เจ้าของพรรค และพลพรรคใกล้ตัวของเขา ว่าจะเอามั้ย?
จับตาดูให้ดี เมษายนนี้ ลมร้อนอาจจะพัดเอา "เท้ง" ไป แล้วพา "ไอติม" วัย 34 ปี อายุน้อยร้อยลีลา มาแทนที่หรือไม่...อย่างไร!!
++ วัดใจกกต. ม็อบส้มกดดัน “นับใหม่” สำเร็จหรือไม่ รู้ผลวันนี้
“แพ้ยอมรับได้ แต่ถูกโกงรับไม่ได้” เป็นคำพูดที่ “เท้ง-ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” หัวหน้าพรรคส้ม พูดหลังรู้ผลการเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
จากนั้น ก็มีการประท้วงให้นับคะแนนใหม่ในหลายหน่วย แต่ที่ร้อนแรงที่สุดก็ที่ จ.ชลบุรี เขต 1 ซึ่ง “สุชาติ ชมกลิ่น” ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ชนะ “วรท ศิริรักษ์” ผู้สมัครจากพรรคประชาชน เป็นชลบุรีโมเดล ลุกลามไปอีกหลายจังหวัด
จนถึงวันนี้ กลายเป็น “นับใหม่ทั้งประเทศ”!!
ความเคลื่อนไหวดังกล่าว “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ก็ร่วมด้วยช่วยโพสต์ โหมกระแส ว่า...
ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่า กกต.จะไม่ยอมนับใหม่เลยสักเขต เตะถ่วงให้มวลชนอ่อนแรง เรื่องเงียบไปเอง ทางเดียวที่เราจะสู้กับระบบเฮงซวยนี้ได้ คือ อย่ายอม! ประชาชนอย่ายอม สื่อมวลชนอย่ายอม พรรคประชาชนอย่ายอม ...
เดี๋ยวก็รู้ว่าคำว่า “น้ำผึ้งหยดเดียว” เป็นยังไง อาจจะไม่ใช่น้ำผึ้ง แต่เป็น “น้ำมัน”...ไฟถูกจุดแล้ว!!
“ช่อ” บอกไฟถุกจุดแล้ว แต่จะจุดติดหรือไม่ ต้องตามดูกัน
จากนั้นในช่วงสาย วานนี้ (11 ก.พ.) ที่ สำนักงาน กกต. อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ก็คึกคักไปด้วยกลุ่มที่มาร้องเรียนด้วยเรื่อง ไม่พอใจผลการจัดการเลือกตั้งของ กกต.
“เต้- มงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์” ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ มายื่นหนังสือ ทวงคืนคะแนนไดโนเสาร์ คะแนนอวกาศ เรียกร้องให้ กกต. ประกาศการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ และจัด “เลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศ” โดยขีดเส้นตาย ให้เวลา 7 วัน
ถ้ายังไม่ดำเนินการ “7 กกต.และแสวง บุญมี” โดนแน่!
จากนั้น "แนวร่วมธรรมศาสตร์และภาคประชาชน" นำโดย “สายน้ำ” นภสินธุ์ ตรีรยาภิวัฒน์ แกนนำกลุ่มสามนิ้ว “ทะลุวัง” ที่วันนี้มาปฏิบัติการ “ทะลุหีบ” ยื่นข้อเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ สืบสวนสอบสวนทางวินัยและอาญา กับเจ้าหน้าที่ ที่ปล่อยให้มีการ ทุจริตเลือกตั้ง เมื่อแก้ไขปัญหาแล้วให้ กกต.ทั้ง 7 คนลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วน “ทนายอั๋น” ภัทรพงศ์ ศุภักษร ก็มายื่นหนังสือเรียกร้องให้ กกต. ไต่สวน สืบสวน การทุจริตเลือกตั้ง แล้วทำความเห็น ส่งศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้การเลือกตั้งครั้งนี้ “โมฆะ”
ด้าน“อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ” ก็ออกมาให้ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการ “ประท้วง”การเลือกตั้ง หรือ “ขอนับคะแนนใหม่” นั้นมีกรอบกฎหมายอยู่ แต่อย่างที่ “ด้อมส้ม” ทำกันอยู่ตอนนี้ เรียกว่าเป็นการ“ตีรวน”
การประท้วงเรื่องนับคะแนนผิดพลาด เช่น ขานผิด รวมผิด ต้องทำในระหว่างที่กำลังนับ แล้วให้นับใหม่เลย แต่ถ้าที่หน่วยนับเสร็จแล้ว ลงชื่อรับรองกันทุกฝ่ายแล้ว จะมาขอนับใหม่ภายหลังไม่ได้
หรือระหว่างนับคะแนน เกิดไฟดับ ทำให้ข้องใจว่ามีการยัดบัตร เปลี่ยนบัตรลงไปในหีบ หรือยอดรวมคะแนน มากกว่ายอดผู้ใช้สิทธิ อย่างนี้ในทางกฎหมายไม่ใช่ “การขอให้นับคะแนนใหม่” แต่ต้องทำคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ว่า “การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม” เพื่อให้ กกต. เปิดหีบหน่วยนั้นมานับยืนยัน ว่าบัตรเกินคน หรือไม่ มีบัตรพิรุธหรือเปล่า ปากคำกรรมการ ว่าอย่างไร ถ้าพบว่า น่าสงสัยจริงดั่งอ้าง และมีผลต่อคะแนนรวม แบบนี้ก็สั่งให้เลือกตั้งใหม่ได้
“การขอให้นับคะแนนใหม่” กับ “คัดค้านการเลือกตั้ง” จึงเป็นคนละเรื่องกัน
ที่บรรดาด้อมส้ม บอกว่าข้องใจ ขอนับคะแนนใหม่ดื้อๆ โดยไม่มีหลักฐานอะไร มีแค่ “เขาเล่าว่า” จึงถือว่าเป็นการ “ตีรวน” แล้วถ้า กกต.ยอมให้นับใหม่ อย่างนี้ก็ร้องกันได้ทุกหน่วยทั่วประเทศ... “เรือหาย” กันพอดี
อย่างไรก็ตาม กรณี จ.ชลบุรี ทาง กกต.ได้ส่ง รองเลขาฯกกต. ลงพื้นที่ ไปพบกับผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง เก็บข้อมูลความเป็นมาเป็นไป ทั้งหมด เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา ในวันนี้ (12 ก.พ.)
ต้องติดตามว่า กกต. จะตัดสินใจไปตามกรอบกฎหมาย คือ ไม่นับใหม่ หรือจะลดแรงกดดัน ด้วยการสั่งให้นับใหม่