SWOC เผย น้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี เตรียมเดินหน้ามาตรการรับมือฤดูแล้ง ปี 2568/69

กรมชลประทานเผยน้ำต้นทุนทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อ่างใหญ่–กลางเก็บน้ำได้กว่า 79% ของความจุ เดินหน้า 8 มาตรการรับมือฤดูแล้ง 2568/69 ย้ำบริหารจัดการตามแผน น้ำเพียงพอตลอดฤดูกาล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน(11 ก.พ.69)อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวม 60,624 ล้าน ลบ.ม. (79% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกว่า 20,497 ล้าน ลบ.ม. (82% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) ด้านคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา บางปะกง ท่าจีน และแม่กลอง ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ปฏิบัติตาม 8 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2568/69 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนจัดการน้ำ การคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ การจัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้ใช้น้ำ ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ยังได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ ในลำคลองและแหล่งน้ำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
หากประชาชนหรือหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน