กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับหนังสือจากกลุ่มจิตอาสารักษ์สัตว์ไทย กรณี "สีดอหูพับ" ย้ำ พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ณ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วย นายยอดชาย ไวยเนตร ผู้อำนวยการกองนิติการ นางสาวสมหญิง ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนกรมอุทยานฯ ในการรับมอบหนังสือจากนายกิติคุณ พลวัน ประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพจิตอาสารักษ์สัตว์ไทย และคณะ
การเดินทางมาในครั้งนี้ของกลุ่มตัวแทนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขอคำชี้แจงและยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับกรณีการล้มของช้างป่า "สีดอหูพับ" ระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่น ไปยังพื้นที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้สีดอหูพับเสียชีวิต โดยทางกลุ่มฯ ได้แสดงความเป็นกังวลและตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็น
ประกอบด้วย
1. ด้านกระบวนการทางกฎหมาย : สอบถามเหตุผลที่กรมอุทยานฯ มิได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองในกรณีการเคลื่อนย้ายช้าง
2. ด้านสวัสดิภาพสัตว์และการปฏิบัติงาน : ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ปริมาณยาสลบ ขั้นตอนการประเมินน้ำหนักช้าง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ซึ่งเกรงว่าจะเป็นการสร้างความตื่นกลัวให้กับช้างป่า
3. ด้านบุคลากร : สอบถามถึงมาตรฐานความเชี่ยวชาญของทีมสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุ
สำหรับข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มฯ นำเสนอต่อกรมอุทยานฯ มีสาระสำคัญ 4 ประการ ได้แก่
1. การแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
2. การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของการทำงานของทีมสัตวแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง
3. ขอให้พิจารณาชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าและการทำหมันช้างป่าในทุกกรณีไว้ก่อน
4. การประสานงานตรวจสอบการถือครองสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อาศัยเดิมของช้าง เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า
ด้านตัวแทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอขอบคุณคณะผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพจิตอาสารักษ์สัตว์ไทยและภาคประชาชนทุกท่านที่ได้เดินทางมายื่นหนังสือและสะท้อนความห่วงใยในวันนี้ และระบุว่าทางกรมฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะนำข้อเสนอแนะรวมถึงข้อสงสัยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดตามระเบียบขั้นตอน เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ขอยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างดีที่สุด และพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตต่อไป.