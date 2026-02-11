กกต.เคาะพรุ่งนี้ขอนับใหม่ชลฯ ย้ำหลักฐานต้องชัดอย่าพูดลอยๆ สั่งเอาผิดบุกเปิดหีบ ชี้ยอดแดชบอร์ดไม่ทางการ

ลุ้น 10 โมง พรุ่งนี้กกต.ถกทางออกขอนับคะแนนชลบุรี ย้ำร้องต้องหลักฐานชัด ไม่ใช่อ้าง “เขาเล่าว่า” ส่วนปทุมฯส่อให้นับใหม่ ชี้สาวเสื้อแดงบุกเปิดหีบให้กกต.เขต แจ้งความ แจงแดชบอร์ดยอดคนใช้สิทธิไม่ตรงกันเป็นรายงานไม่เป็นทางการ ทยอยเปิดใบปิดหน้าหน่วยแล้ว สั่งรับ 39 เรื่องผิดกม.เลือกตั้ง แนะคาใจร้องเองทำเอกสาร ยื่นหลักฐานอย่าพูดลอยๆ
วันนี้ (11 ก.พ.) ว่าที่ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. แถลงเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเลือกตั้ง ว่า วันนี้มีประชาชน มายื่นขอให้นับคะแนนใหม่ทางสำนักงานฯได้รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเสนอกกต.พิจารณา ซึ่งการยื่นขอนับคะแนนใหม่ในบางจังหวัดล่าสุดเลขาธิการกกต. ได้มีการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้ง 76 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครให้ทำความเข้าใจกับประชาชนที่สงสัยในประเด็นต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจ ถ้ายังมีข้อสงสัยและมีข้อร้องเรียนก็ให้เสนอมาตามกระบวนการเพื่อที่สำนักงานฯรวบรวมส่งเข้าที่ประชุมกกต.
ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวต่อว่า ขณะนี้สำนักงานกกต.จังหวัด เริ่มจัดทำประกาศ ผลการนับคะแนนรายหน่วย เพื่อเปิดเผยทางเว็บไซต์สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ 33 เขตของกรุงเทพฯ ได้ทยอยนำขึ้นแล้ว ประชาชนสามารถติดตามได้
สำหรับกรณีปัญหาที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการกกต. และคณะได้ลงพื้นที่ไปพบกับผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหลายแล้ว คาดว่า 12 ก.พ.นี้ จะนำเสนอกกต.เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงความเป็นไปเป็นมาทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าว
นางสุทธดา คงเดชา ผอ.สำนักสืบสวนสอบสวน 1 กกต. กล่าวว่า การยื่นคำร้องสามารถยื่นได้ 30 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งข้อมูลจนถึงขณะนี้มีผู้ยื่นแล้ว 99 เรื่อง สั่งความปรากฏอีก 14 เรื่อง ในจำนวนนี้ 7เรื่องเป็นเรื่องการซื้อเสียง ดังนั้น รวมทั้งหมด 113 เรื่องโดยในจำนวนนี้เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียง มาตรา 73 (1) จำนวน 31 เรื่อง และที่มากที่สุดคือข้อกล่าวหากระทำผิด
มาตรา 73 (5) คือการหาเสียงโดยหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร ทั้งหมด 68 เรื่อง ซึ่งขณะนี้มีการพิจารณาของผอ.กกต.จังหวัด และเลขาฯ กกต. เพื่อสั่งรับคำร้องให้ดำเนินการไต่สวนเป็นสำนวนแล้ว 39 เรื่อง
นางสุทธดา ยังย้ำว่าการยื่นคัดค้านการเลือกตั้ง ตามระเบียบนั้นจะมีหลักเกณฑ์ว่า คำร้องต้องทำเป็นหนังสือ จะโทรแจ้งด้วยวาจาทางโทรศัพท์ไม่ได้ หรือส่งคำร้องทางไปรษณีย์ไม่ได้ จะต้องทำเป็นหนังสือและยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานกกต.จังหวัดเท่านั้น โดยในคำร้องต้องระบุวัน เดือน ปีที่ทำคำร้อง ระบุสถานะของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง รวมถึงข้อเท็จจริงที่ร้องนั้นมีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งเรื่องอะไรบ้าง อาทิ การให้เงิน การหาเสียงหลอกลวง หรือเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง เมื่อยื่นแล้วจะพิจารณา ตรวจคำร้องว่าถูกต้องตามระเบียบกำหนดหรือไม่ ภายใน 3 วัน หากไม่ถูกต้องจะประสานผู้ร้องเพื่อให้แก้ไข ในส่วนของพนักงานสืบสวนเมื่อได้รับคำร้องมาแล้ว จะตรวจสอบต่อไป
"คำร้องที่เกี่ยวกับการนับคะแนนนั้น ระเบียบเขียนไว้ว่าให้ยื่นระหว่างการนับคะแนนยังไม่แล้วเสร็จ หรือกรณีคำร้องเกี่ยวกับการรวมคะแนนให้ยื่นก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้จะเห็นว่าหลายจังหวัดมีผู้สมัครไปยื่นคำร้องที่จังหวัด เพื่อขอให้นับคะแนนใหม่ และตามระเบียบสืบสวนการยื่นคำร้องเกี่ยวกับการนับคะแนนต้องยื่นที่หน่วยเลือกตั้งระหว่าง ที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จเท่านั้น แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะตัดไปเลยบางกรณีกกต.ก็จะนำมาพิจารณา เพื่อสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป ถ้าเกินเวลา แต่มีพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงเพียงพอเราก็จะสามารถสั่งให้ดำเนินการไต่สวนกรณีความปรากฏได้ แต่ไม่ใช่ว่าเป็นพยานหลักฐานที่ท่านเข้าใจเอาเอง หรือเขาเล่าต่อๆ กันมา โดยไม่มีพยานหลักฐานที่แน่ชัด "
เมื่อถามถึงกรณีที่ชลบุรีมีการตีตกหลักฐาน จึงอยากถามว่าหลักฐานที่นำมาประกอบควรมีน้ำหนักแค่ไหนรวมถึงกรณีมีผู้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง จะมีความผิดอย่างไรหรือไม่ ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของรองเลขาฯ กกต. ซึ่งท่านยังต้องประมวลข้อมูลในการสอบสวนกลับมาก่อนเพื่อจะเข้าสู่การพิจารณาดำเนินการ ส่วนกรณีที่มีน้องนักศึกษาเข้าไปในสถานที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้งนั้นต้องบอกว่าบริเวณสถานที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้ง อยู่ในความรับผิดชอบของ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ หากทำให้เกิดความเสียหาย หรือไปล่วงละเมิดทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้ ก็เป็นอำนาจของกกต.ประจำเขตที่ต้องแจ้งความดำเนินคดีได้
ส่วนกรณีเขต 3 จังหวัดชลบุรีที่ถูกต้องข้อสังเกตเรื่องการขนย้ายหีบบัตรมาเก็บบริเวณสำนักงานกกต.จังหวัดชลบุรีในเวลาค่ำคืนนั้น กระบวนการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ในกระบวนการยุบรวมหีบบัตร จากข้อมูลทราบว่า ดำเนินการเสร็จสิ้นประมาณ 17.30 น ออกเดินทางเวลา 18:00 น. มายังอาคารเก็บพัสดุของกกต.ประจำจังหวัด โดยมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงควบคุมกำกับกระบวนการขนส่งหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์จนถึงสถานที่เก็บรักษา ซึ่งมาถึง เวลาประมาณ 19:00 น.จึงขอให้สบายใจ
นอกจากนี้เมื่อบัตรเลือกตั้งเมื่อ ทุกหน่วยนำมารวม จะมีกระบวนการยุบรวมหีบบัตรแล้วนำไปเก็บรักษาในสถานที่ แต่ละแห่งจะมีกล้องวงจรปิด ถ้าใครเข้าไปทำอะไรโดยไม่ชอบ มีปัญหาแน่นอน สามารถตรวจสอบได้ และทุกที่จะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปเปิดหรือยุ่งกับหีบบัตรได้
ส่วนกรณีหีบบัตรที่มีการโพสต์ว่ามีการซื้อขายใน shopeeได้ และอาจมีข้อกังวลว่าจะมีการซื้อมาแล้วนำไปยุ่งกับ พยานหลักฐานได้ ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า เท่าที่ทราบว่าปรากฏผ่านสื่อโซเชียลฯ เป็นการที่บางบริษัทได้กระทำโดยใช้การจำหน่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคืออบต.หรือเทศบาล อย่างไรก็ตาม สำนักงานกกต.กำลังตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงว่า บริษัทไหนเป็นผู้ดำเนินการ และทำได้หรือไม่ เป็นการละเมิดสิ่งที่เป็นข้อมูลของสำนักงานกกต. หรือไม่ อย่างไรก็ตามต่อให้ซื้อไปได้ ก็ไม่สามารถนำมาใช้กับการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ เพราะเรามีกระบวนการ มีสายรัดคล้องหีบบัตรซึ่งมีรหัสกำกับ เป็นมาตรการควบคุม นอกจากนี้บริเวณหีบบัตรยังมีแบบปิดช่องใส่บัตร ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยชั้นดี ที่จะบอกว่าอันนี้เป็นหีบบัตรของหน่วยใด มีการลงลายมือชื่อของกรรมการคล่อมไว้ด้วย ดังนั้นต่อให้ไปซื้อมาจากข้างนอกก็ไม่สามารถเอามาใช้กับการเลือกตั้งได้
เมื่อถามว่า กรณีปทุมธานีที่เพิ่งนับคะแนนใหม่ไปแล้วอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กปน.เป็นผู้นับ และขานคะแนน ผอ.กกต.จังหวัดจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ บุคคลที่ไปนับคะแนนตรงนั้นซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกแต่งตั้งจากกกต.จะมีความผิดหรือไม่ ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า เรากำลังประมวลเรื่องและเสนอกกต.พิจารณาโดยเร็ว คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะส่ง กกต.ได้พิจารณาและทราบความคืบหน้าได้
เมื่อถามถึงแบบขีดคะแนนส.ส 5/11 บางเขต บางจังหวัดมีการพิมพ์เบอร์ และชื่อผู้สมัครมาแล้ว แต่บางพื้นที่ใช้การเขียนด้วยปากกา ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า แบบขีดคะแนนแต่ละแห่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบเปล่า ซึ่งเป็นหน้าที่ของกปน. หรือกกต.ประจำเขต เขียนหมายเลขของผู้สมัครให้สำหรับการอำนวยความสะดวก แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้บางเขตเขากังวลว่าเนื่องจากมีจำนวนพรรคการเมืองเยอะ หรือบางเขตมีผู้สมัครเยอะ จึงใช้วิธีการพิมพ์รายชื่อและหมายเลขให้เลย เพื่อป้องกันปัญหาในการเขียนของกปน. ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของกกต.ประจำเขต ที่จะดำเนินการได้ ทำให้แต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันได้ แต่ให้ท่านมั่นใจว่าทั้งแบบขีดคะแนนเปล่า และแบบจัดพิมพ์สามารถใช้ได้เหมือนกัน
เมื่อถามต่อว่าตอนนี้มีการพูดถึงการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการของกกต.มีข้อสงสัยว่าทำไมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์แบบแบ่งเขตกับแบ่งบัญชีรายชื่อต่างกันเป็นหลักแสน ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า สิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์เป็นการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ฉะนั้นความคลาดเคลื่อนของการคีย์คะแนนของกปน.มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ แต่ขึ้นอยู่กับการประกาศผลการรับคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อมีการตรวจสอบจากกกตประจำเขต และอีกอย่างการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการเป็นเพียงการรายงานผล แค่ 95% ดังนั้นตรงนี้ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีกระบวนการในการรายงานครบ 100% แล้วและตรวจสอบแล้ว ดังนั้นสิ่งที่อยากให้ติดตามคือการประกาศผลการนับคะแนนสส. 6/1 ซึ่งจะ เป็นประกาศที่มีการตรวจสอบ และลงลายมือชื่อโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีมีมวลชนมาอยู่ด้านหน้า การทำงานของกกต.กดดันและอยากสื่อสารกับประชาชนที่อยู่ด้านนอกกกต.หรือไม่ ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า ฝากถึงพี่น้องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน หรืออาจไม่ถูกต้อง ก็ต้องบอกว่ากรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถแจ้งมาได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ไหนอย่างไร อย่างชัดเจน กกต.จะได้ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ถ้าท่านบอกว่าเกิดในภาพรวมเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุที่ไหน อย่างไร ทำให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานกกต.จังหวัดได้ ซึ่งจะมีการชี้แจงในเบื้องต้นให้เข้าใจได้ว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างไร ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการร้องเรียน
เมื่อถามว่า การยื่นคำร้องโดยใช้หลักฐานเท็จ จะมีโทษอย่างไร และมีกระบวนการดำเนิน การอย่างไรต่อไป นางสุทธดา กล่าวว่า คำร้องที่ยื่นต้องเป็นข้อเท็จจริงถ้าปรากฏว่าเป็นการกระทำอันเป็นเท็จเพื่อจะเป็นการกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครคนใดหรือพรรคการเมืองใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็จะมีโทษตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 12 ก.พ.นี้ กกต.จะมีการประชุมในเวลา 10.00 น. เพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบเหตุขอนับคะแนนใหม่ที่จังหวัดชลบุรี แต่ตอนนี้พยานหลักฐานมีเพียงการกล่าวอ้าง และที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการทักท้ววงระหว่างการนับคะแนนแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อไม่มีการทักท้วง ซ้ำยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับความผิดปกติ ที่เข้าข่ายให้กกต.สั่งให้นับคะแนนใหม่ได้ ส่วนกรณีจังหวัดปทุมธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนให้ทางจังหวัดรายงานเหตุการณ์ขึ้นมา ซึ่งผลการนับคะแนนที่นักศึกษาเป็นผู้นับคะแนนนั้น ถือว่าเป็นผลคะแนนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะนำไปสู่การที่กกต.สั่งให้มีการนับใหม่ หรือกลับไปใช้ผลคะแนนจากการนับในครั้งแรก.