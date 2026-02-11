“ประชาชนต้องมาก่อน” ชป. เดินหน้าส่งน้ำตามแผน มั่นใจแล้งนี้มีน้ำเพียงพอไม่ขาดแคลน

กรมชลฯ เดินหน้าส่งน้ำตามแผน เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ–กำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ย้ำบริหารจัดการน้ำสอดคล้องต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการไหลถึงแปลงเกษตรอย่างทั่วถึง มั่นใจแล้งนี้น้ำเพียงพอ พร้อมดูแลเกษตรกรเต็มกำลัง
กรมชลประทาน เดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลัง ส่งน้ำสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและลุ่มน้ำต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุด
ขณะเดียวกัน ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และเครื่องมือ เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและการส่งน้ำให้ถึงแปลงเกษตรอย่างทั่วถึง ยืนยันดูแลภาคการเกษตรอย่างเต็มกำลัง
ภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จำนวน 28 เครื่อง ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จำนวน 2 เครื่อง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จำนวน 5 เครื่อง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานชลประทานที่ 15 สายหนองไซร หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บ้านเกาะสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สายประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เหมืองน้ำผาสุก หมู่ที่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เหมืองน้ำคงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
ภารกิจกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านบริเวณตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล คลองส่งน้ำสายใหญ่ PR. (C-1) ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน คันคลองส่งน้ำ คลอง 1R-LMC ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานชลประทานที่ 8 อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานชลประทานที่ 10 คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 21 ขวา ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คลองระบายใหญ่เริงราง ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คลองระบาย 2 ซ้าย - มหาราช 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างทั่วถึง โดยสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ยืนยันว่าพี่น้องประชาชนในเขตชลประทานมีน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้
หากประชาชนหรือหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง