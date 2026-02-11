"ดร.ส้ม" ขอบคุณชาว กทม.เขต 2 และทุกกำลังใจจากนอกพื้นที่ ย้ำเดินหน้าผลักดันสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไป

“ดร.ส้ม” ขอบคุณชาว กทม.เขต 2 ที่กาให้ทั้ง 15,949 คะแนนเสียง และทุกกําลังใจนอกพื้นที่ แม้ไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่สัญญาว่าจะทําตัวให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม จะใช้กําลังที่มีผลักดันสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไป
วันที่ 11 ก.พ.น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ หรือ ดร.ส้ม ผู้สมัคร สส.เขต 2 กทม.ปทุมวัน สาทร ราชเทวี พรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพ-ข้อความในเฟซบุ๊ก ขอบคุณประชาชน ดังนี้
สําหรับส้ม การศึกษาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะ ที่จะทําให้คนพิจารณาถึงคุณสมบัติ สิ่งสําคัญตลอดการเลือกตั้งที่ผ่านมา คือส้มพยายามนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชน คือความทุ่มเท ตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะทํางานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ตลอดระยะ 7 ปี ที่ส้มทํางานการเมืองมา ส้มไม่เคยขัดแย้ง ไม่เคยโจมตีใคร
สิ่งที่ส้มเลือกเดินคือการมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานที่ตั้งใจให้สําเร็จ ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น "กฎหมายคุกคามทางเพศ" "กฎหมายป้องกันกระทําผิดซ้ํา" ที่วันนี้บังคับใช้แล้ว และสําเร็จได้เพราะกฎหมายนี้ เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับพี่น้องประชาชนค่ะ
รวมทั้งเดินสายกลาง ไม่เสนออะไรที่สุดโต่งจนเกินไป ทําให้กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ ผ่านการเห็นชอบอย่างเอกฉันท์ ทั้งสส.ฝ่ายรัฐบาล สส.ฝ่ายค้าน และ สว. รวมทั้งการผลักดันพัฒนาพื้นที่เขต 2 ที่ผ่านมาในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะ Safety Zone และอีกหลายอย่างค่ะ ถ้าสนใจว่าส้มทําอะไรบ้าง ติดตามในโพสที่เพจได้เลยค่ะ
สุดท้าย คือส้มน้อมรับผลการเลือกตั้งค่ะ วันนี้ประชาชนตัดสินใจแล้ว แต่สิ่งที่ส้มอยากพูดมากที่สุดคือ ขอบคุณประชาชน ในเขตสอง ทั้ง 15,949 คน และขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนอกพื้นที่ ที่เชื่อมั่น มั่นใจในตัวส้ม รวมถึงพรรคภูมิใจไทย
วันนี้ส้มไม่ได้รับเลือกตั้งค่ะ แต่สัญญาว่า จะทําตัวให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม จะใช้กําลังที่มี ผลักดันสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน และ "ยังคงยึดมั่นในจุดยืน และอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง” ต่อไปค่ะ
ขอบคุณที่รักกันอย่างจริงใจค่ะ
พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
พูดจริง ทำจริง จริงใจ