"กัณวีร์" บุก กกต.ขอนับคะแนนใหม่ทั่วไทย ชี้เขต 3 ศรีสะเกษบัตรเขย่ง 5 พันใบ ไม่แสดงข้อมูลผู้สมัคร สส.บัญชีฯพรรค

หน.พลวัตร บุก กกต.ขอนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ พบ เขต 3 ศรีสะเกษ บัตรเขย่ง 5,000 ใบ พิรุธ กกต. ไม่แสดงข้อมูลผู้สมัคร สส.บัญชีของพรรค เรียกร้อง กกต. แจงอย่างโปร่งใส
วันนี้ (11ก.พ.) นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคพลวัตร เดินทางมายื่นหนังสือต่อ กกต. เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ เนื่องจากพบว่า การนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปด้วยความไม่โปร่งใส ซึ่งหลายจังหวัดที่ตนเองได้ลงพื้นที่ไปติดตาม เช่น จังหวัดชลบุรี ก็มีข้อที่น่าสงสัย ที่ได้เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ รวมถึงจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี
ในขณะเดียวกันขอให้นับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดศรีษะเกษ เนื่องจากมีบัตรเขย่ง เพราะเมื่อคะแนนรวม สส.บัญชีรายชื่อแล้ว พบว่า ขาดไปถึง 5,000 คะแนน จากผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ก็ทราบว่า พรรคพลวัตรหมายเลข 7 มีการเขียนคะแนน 7,335 คะแนน แต่กลับถูกลบตัวเลข หลักพันออกไป ส่วนตัวจึงไม่มั่นใจว่า เป็นความบกพร่องด้านใด จึงเรียกร้องให้ กกต. ออกมาชี้แจง ย้ำว่า เมื่อมีบัตรเขย่ง ต้องนับใหม่ เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่แล้ว
นายกัณวีร์ ยังเปิดเผยว่า ตั้งแต่รู้ผลการเลือกตั้ง หลังเวลา 17.00 น.เมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมา ไม่มีรายชื่อพรรคพลังวัตร ในระบบบัญชีรายชื่อแสดงบนเว็บไซต์ของ กกต. แต่อย่างใด ส่วนตัวมีหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจน เพราะหากไปดูในเว็บไซต์ของ กกต.ในขณะนี้ จะเห็นชัดเจนว่าผู้สมัคร สส.ของพรรคพลวัตร ไม่ได้แสดงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย พรรคจึงไม่แน่ใจว่า เหตุใด กกต.จึงสร้างระบบนี้ขึ้น อีกทั้งยังเป็นพรรคเดียวที่เกิดปัญหา ส่งผลให้คะแนนไม่ออกมา จึงอยากเรียกร้องว่า แบบฟอร์ม 5/18 ของ กกต. สามารถที่จะเปิดเผยได้ทันที จึงตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดถึงทำไม่ได้ ติดขาดด้านใด พร้อมตั้งคำถามว่า ความโปร่งใสอยู่ตรงไหน / จึงขอให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาร่วมกัน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นเดียวกัน
สำหรับกรณีที่มีการตัดแฮชแทคนับคะแนนใหม่ นายกัณวีร์ มองว่า กกต.จะต้องออกมาชี้แจงประเด็นต่างๆให้ได้ เพราะบางจุดมีคะแนนที่แตกต่างกันมาก / แต่จะถึงขั้นเลือกตั้งใหม่หรือไม่นั้น นายกัณวีร์ เห็นว่า หากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ แม้ต้องใช้งบประมาณ 6,000 - 7,000 ล้านบาทสามารถทำได้ เพียงแต่ว่า กกต. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ได้ทำไป ไม่มีความสุจริต หรือเกิดข้อผิดพลาดด้านใด / ส่วน กกต.จะต้องรับผิดชอบอย่างไรนั้น มองว่า ในฐานะที่ กกต. เป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นตรงกับใคร ก็ต้องทำหน้าที่อย่างโปร่งใส