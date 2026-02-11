xs
"สนธิญา" ยื่น กกต.ฟันพวกป่วนเลือกตั้ง เชื่อมีร้องยุบ ปชน.แน่ ด้าน "พระปีนเสา" โผล่ปะทะคารมณ์ ถามหนุน ปชต.หรือเผด็จการ

"สนธิญา" ยื่น กกต.เอาผิดผู้ป่วนเลือกตั้ง เชื่อหลังจากนี้มีคนร้องยุบพรรค ปชน.แน่ ด้าน "พระปีนเสา" โผล่ปะทะคารมณ์ ถามหนุน ปชต.หรือเผด็จการ เพราะตอนนี้ ปชช.ไม่ไว้ใจ กกต. ด้านม็อบร้องนับคะแนนใหม่ตะโกนด่าจนเจ้าตัวเดินหนี 

วันนี้ (11ก.พ.) นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้ กกต.ตรวจสอบเอาผิดผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย โดยระบุว่า ตนเห็นด้วยกับ กกต.กรณีจังหวัดชลบุรี เขต 1 ที่ให้ใช้เวลาถึง 2 วันในการตรวจสอบให้สะเด็ดน้ำจึงจะสามารถสรุปว่าจะมีการตรวจนับคะแนนใหม่หรือไม่ และตนเห็นด้วยกรณีหน่วยเลือกตั้งใดก็ตามที่มีปัญหาในขณะนี้และมีหลักฐานเพียงพอให้เปิดนับคะแนนใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบด้วยเพื่อความโปร่งใส ตนขอให้กำลังใจคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะหากวันนี้การเลือกตั้งไม่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลได้ ประเทศก็จะมีปัญหา

นายสนธิญา กล่าวว่า ตนเองไม่รู้จักนายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เป็นการส่วนตัว และไม่รู้จักใครในจังหวัดชลบุรี แต่ขอเรียกร้องให้ กกต.ดำเนินการตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งเกือบ 100,000 หน่วยทั่วประเทศ อยู่ในกำกับการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงอยากให้ กกต.ดำเนินการตามกฎหมาย กรณีที่เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งโดยไม่ได้ได้รับอนุญาต


"ส่วนกรณีที่มีปัญหาในขณะนี้ไม่ว่ากี่เขตก็ตาม ขอให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายที่จะต้องสืบเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้ความจริง เห็นด้วยกับกรณีชลบุรี ที่ใช้เวลาประมาณ 2 วันตรวจสอบให้สะเด็ดน้ำก่อนจะสรุปว่าจะเปิดนับคะแนนใหม่หรือไม่ และถ้าหน่วยไหนมีปัญหาและมีพยานหลักฐานเพียงพอก็เห็นด้วยที่จะเปิดหีบ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบความโปร่งใส ไม่เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว เชื่อว่าคนไทยมีเหตุผลมากพอที่จะรับฟัง เท่าที่ทราบปัญหามีเพียง 18-20 หน่วยเลือกตั้งใน 10-18 จังหวัด แต่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศมีเกือบแสนหน่วยทั่วประเทศ ทั้งยังเชื่อว่าภายใน 60 วันนี้ กกต.จะสอยผู้ผ่านรับเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 30-50 คน"

นายสนธิญา ยังเรียกร้องให้พรรคประชาชน อย่าเข้าไปสนับสนุนกับกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นอยู่ในขณะนี้เพราะเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีการร้องยุบพรรคประชาชน

"ฝากถึงพรรคประชาชน ผมเป็นคนยื่นกรณี 44 สส.ที่ขณะนี้ ป.ป.ช.ส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย หากศาลฎีการับคำร้องและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และมีคนยื่นร้องไม่ให้ยุติปฎิบัติหน้าที่ ผมในฐานะผู้ยื่นจะขอคัดค้านเพราะจะถือว่าต้องยึดแนวปฏิบัติของศาลฎีกา ทั้งหมดอาจจะไม่ถูกใจประชาชนทั่วประเทศ ก็ขอน้อมรับ แต่นี่เป็นการเดินตามครรลองการปกครองประชาธิปไตยอย่างแท้จริง" นายสนธิญา กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายสนธิญาแถลงข่าว พระครูปลัดธีระ หรือ พระปีนเสาไฟ ได้ถามนายสนธิญาว่าสนับสนุนเผด็จการหรือสนับสนุนประชาธิปไตย เพราะตอนนี้ประชาชนไม่ไว้วางใจ กกต.คุณสนับสนุน กกต.ให้กระทำผิดหรือไม่ นายสนธิญา กล่าวว่า กราบเรียนว่าตนเอง เรียกร้องตามสิทธิ์และเสรีภาพเหมือนกับท่านที่มาแสดงความคิดเห็น หากเราไม่มี กกต.ตรวจสอบการจัดการเลือกตั้ง เราคงจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ หาก กกต.ดำเนินการผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญก็ต้องรับผิดชอบและติดคุก และตนเองจะเป็นผู้ดำเนินการเอง

พระครูปลัดธีระ จึงถามย้ำว่าสนับสนุนเผด็จการหรือประชาธิปไตย นายสนธิญา ตอบว่าขณะนี้ยังไม่เห็นว่าตรงไหนเผด็จการ แต่เมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ไขในแต่ละประเด็นตามกระบวนการกฎหมายเพื่อความยุติธรรมกับทุกฝ่าย พระครูปลัดธีระ กล่าวต่อว่า ตอนนี้เป็นปัญหาคุณธรรมศีลธรรม ประชาชนมองว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม คุณอย่ากล่าวหาพรรคการเมืองเพราะประชาชนเห็นถึงความไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม นายสนธิญา จึงชี้แจงว่าหากตนเองเป็นเผด็จการจะไม่มาร้องให้เกิดความเป็นธรรมและให้มีการเลือกตั้งใหม่


ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ชุมนุม ตัวแทนนักศึกษา และภาคประชาชน ที่มาปักหลักเรียกร้องการนับคะแนนใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้า เกิดความไม่พอใจ ที่นายสนธิญาระบุว่า การเข้ามายุ่งกับปัญหาการนับคะแนนใหม่ที่เกิดขึ้นขณะนี้จะทำให้พรรคประชาชนเสี่ยงต่อการถูกยุบ โดยได้ตะโกนด่านายสนธิญา จนนายสนธิญาต้องเดินออกจากวงสัมภาษณ์และเข้าไปยื่นหนังสือกับ กกต. 

หลังจากนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันชูป้ายกระดาษและเรียกร้องให้ กกต.นับคะแนนใหม่ พร้อมทั้งระบุว่า อย่าทำผิดกฎหมายอาญา มาตรา 157

นอกจากนี้ ยังมีประชาชนรายหนึ่งที่ใส่เสื้อสีแดงได้ตะโกนอย่างเสียงดังด้วยความไม่พอใจว่า ต้องนับใหม่ทั้งประเทศ ถ้าไม่ก็ต้องเลือกตั้งใหม่ งบประมานก็มาจากภาษีประชาชน จะมีปัญหาอะไร อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

