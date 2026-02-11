กมธ.คมนาคม เรียกฝ่ายเกี่ยวข้องถกด่วนปมค่าโดยสารเครื่องบิน–สิทธิผู้โดยสาร–จัดสรรสล็อตการบิน

กมธ.คมนาคม วุฒิสภา เรียกถกด่วนปมค่าโดยสารเครื่องบิน–สิทธิผู้โดยสาร–จัดสรรสล็อตการบิน “วุฒิชาติ” นำทีมเชิญ CAAT–ทอท.–สมาคมสายการบิน ร่วมหาทางออกอย่างเป็นระบบ
วันนี้ (11ก.พ.) ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมาธิการ นำ กมธ.ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาการกำกับดูแลค่าโดยสารเครื่องบิน การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารสายการบิน และแนวทางการจัดสรรเวลาการบิน (Slot) ท่ามกลางความสนใจจากสาธารณชนที่ติดตามสถานการณ์ราคาตั๋วโดยสารและความหนาแน่นของเที่ยวบินในช่วงที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อาทิ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมสายการบินประเทศไทย โดยคณะกรรมาธิการมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงบทบาทหน้าที่ กลไกการกำกับดูแล และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวในที่ประชุมว่า ประเด็นค่าโดยสารเครื่องบินเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งพบว่าราคาปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมและกลไกการควบคุมราคา จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนมาตรการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในมิติของต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินและสิทธิของผู้บริโภค
ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงถึงกรอบกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการกำกับดูแลอัตราค่าโดยสาร โดยครอบคลุมประเด็นการกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนที่สำคัญ 3 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดสรรเวลาการบิน การกำกับดูแลความล่าช้าของเที่ยวบิน และการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารควบคู่กับการกำกับดูแลอัตราค่าโดยสาร ในด้านการจัดสรรเวลาการบิน กพท. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์สากล Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) โดยจัดระดับสนามบินตามความหนาแน่น ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสนามบินระดับ 3 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ตเชียงใหม่ และสมุย การพิจารณาจัดสรรสล็อตยึดขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก และบังคับใช้หลักเกณฑ์ 80/20 เพื่อให้การใช้สล็อตมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
สำหรับการกำกับดูแลความล่าช้าของเที่ยวบิน ภพท. ใช้เกณฑ์วัดความตรงต่อเวลาที่มีความยืดหยุ่นหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยจากข้อมูลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า เที่ยวบินตรงเวลาร้อยละ 82 และเที่ยวบินล่าช้าร้อยละ 13.23 พร้อมทั้งตรวจสอบแผนการใช้เครื่องบินของสายการบินอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการขอสล็อตเกินศักยภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าสะสม
นอกจากนี้ ในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและอัตราค่าโดยสาร กพท. ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 ซึ่งใช้บังคับกับสายการบินไทยและต่างประเทศ โดยกำหนดให้ดูแลและชดเชยผู้โดยสารตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กพท. กำหนดเพียงเพดานราคาค่าโดยสารสูงสุดเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และมีแนวทางพัฒนาการกำกับดูแลคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการควบคุมราคาในอนาคต