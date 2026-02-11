กกต.สลายมโน ชี้ไฟดับแต่พัดลมทำงาน เหตุเกิดที่นนทบุรี แค่มืด-ไฟไม่ดับ ไร้ประเด็นทุจริต

กกต.แจงภาพหน่วยนับคะแนนไฟดับแต่พัดลมทำงาน ไม่ใช่ที่ชลบุรี แต่เป็นนนทบุรี แค่มืด ไฟไม่ดับ และไม่พบประเด็นทุจริต
วันนี้ (11ก.พ.) สำนักงานกกตชี้แจง.ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความระบุว่าหน่วยเลือกตั้งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ขณะนับคะแนน มีการดับไฟ หรือไฟดับในสถานที่นับคะแนน แต่มีภาพถ่ายวิดีโอจับได้ว่าพัดลมที่ใช้ ในสถานที่นับคะแนน ยังมีการทำงานปกติ ไม่เป็นความจริง โดยสำนักงานฯได้รับรายงานจากสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีว่า กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในสื่อออนไลน์และรายการ โทรทัศน์ หลายแห่ง ว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการกระทำที่ไม่โปร่งใส และต่อมามีการนำเสนอข่าวว่าผู้ถ่ายวิดีโอให้การยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้ง หน่วยหนึ่งของเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนนทบุรี
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 18 เขตเลือกตั้งที่ 7 เขตเทศบาลเมืองไทรน้อย บริเวณประรำหน้าหมู่บ้านพฤกษา 10 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยเหตุการณ์ตามภาพข่าวและวิดีโอ เกิดขึ้นจากการถ่ายวิดีโอจากสถานที่จริง แต่ได้รับการยืนยันจากนายณัฐพงษ์ เกศพอง ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ว่าไฟส่องสว่างไม่ได้ดับ แต่อย่างใด โดยในขณะนับคะแนน สถานที่ดังกล่าวมีหลอดไฟส่องสว่าง ในเต็นท์ มีเพียงสองดวง ติดตั้งไว้ใกล้กันตรงจุดกึ่งกลาง ทำให้ไม่สามารถส่งแสงสว่างได้ทั่วถึงทุกจุด ทีมีการนับคะแนน แต่มีแสงไฟฟ้าจากหมู่บ้านส่องเข้ามาช่วยให้สามารถมองเห็นและนับคะแนน ได้โดยปกติ ทั้งในการนับคะแนนของหน่วยดังกล่าวก็ดำเนินไปได้ตามปกติโดยไม่มีการทักท้วง และไม่มีเหตุจำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด ทั้งไม่พบปัญหาบัตรเขย่งแต่อย่างใด และมีความเห็นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีประเด็น การทุจริตหรือกระทำที่ไม่ชอบของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 18 แต่อย่างใด