ชลประทานแม่ฮ่องสอน รณรงค์ “หยุดเผา” ลดหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5

ชลประทานแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่แม่ยวม–แม่สะเรียง รณรงค์ “หยุดเผา” ลดหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เดินหน้าสร้างความเข้าใจชุมชน แนะทางเลือกจัดการเศษวัสดุเกษตร ลดไฟป่า–ปกป้องสุขภาพประชาชน
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เชิงรุกในเขตตำบลแม่ยวม และตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ภายใต้โครงการ “รณรงค์หยุดเผา ลดหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5”
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่สภาพอากาศเอื้อต่อการสะสมของมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยรวม
พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยไม่ใช้วิธีการเผา อาทิ การไถกลบ การทำปุ๋ยหมัก การใช้วัสดุคลุมดิน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าและหมอกควันข้ามพื้นที่
นอกจากนี้ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และประชาชน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้คงความอุดมสมบูรณ์
การลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของกรมชลประทานในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน