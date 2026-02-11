"สุชาติ" ยื่น กกต.หนุนนับคะแนนใหม่ ย้อนคราวตนแพ้ยังยอมรับ ตอกคนนอกพื้นที่อย่ามายุ่ง

"สุชาติ ชมกลิ่น" ยื่น กกต.หนุนนับคะแนนเขต 1 ชลบุรีใหม่ ตอกคนนอกพื้นที่ไม่มีสิทธิ์ค้านตามกฏหมาย ปล่อยกกต.จัดการ หากมีเบื้องหลัง ย้อนที่ตนเองแพ้เราก็ยอมรับ ลั่นหาเสียงขอคะแนนหนักมาก
วันนี้ (11ก.พ.) นายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฏหมายยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้มีการนับคะแนนใหม่ ในเขต 1 ชลบุรี เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสในการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่
นายสุชาติ กล่าวว่า ตนในฐานะผู้ที่ได้รับความไว้วางใจของประชาชน ขอแสดงเจตนารมย์อย่างชัดเจน ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ในทุกขั้นตอนตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง เพื่อให้มีการตรวจสอบและดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคน
"กระผมมีความยินดีและเต็มใจให้มีการรับคะแนนใหม่ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเลือกตั้ง ตนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม พร้อมที่จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามสมควร"นายสุชาติ กล่าว
ส่วนยังคาดหวังจะได้คะแนนเท่าเดิมหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ตนต้องเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกกต. เพราะทุกคนมีหน้าที่หย่อนบัตรเลือกตั้งทุกคน
อย่างไรก็ตาม นายสุชาติ กล่าวว่า จากการศึกษาข้อกฏหมายในเบื้องต้น คนที่จะมีสิทธิ์คัดค้านผลการเลือกตั้งต้องเป็นผู้สมัครในเขตนั้นและประชาชนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ซึ่งคนที่กล่าวอ้างทั้งหมดอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หรือไม่ จะมากล่าวอ้างได้อย่างไร และจากการตรวจสอบเป็นคนนอกพื้นที่ทั้งนั้น และไม่ขอคิดว่า เรื่องนี้จะมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ถือเป็นหน้าที่กกต.ไปดำเนินการ
"วันนี้ผมทำเพื่อให้ทุกคนสบายใจ ไม่ได้มีอะไรหนักใจเลย ผมยินดีและเต็มใจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะนับคะแนนใหม่ ก็ยินดีทุกอย่าง"นายสุชาติ กล่าว
ส่วนที่มีประชาชนไปกดดันที่กกต.ในวันนี้ นายสุชาติ กล่าวว่า กกต.ต้องชี้แจง ทุกคนมี 1 สิทธิ์ 1 เสียง ตนยอมรับในการเลือกตั้ง เช่น ในเขต 2 ชลบุรีที่เราแพ้เราก็ยอมรับผลการเลือกตั้ง หรือในปี 66 ที่ทีมงานแพ้ ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำความดี และจับจุดแพ้จุดไหน ประชาชนไม่รักเราเพราะอะไร และการเลือกตั้งปี 69 ฝั่งเราได้ 5 คน และฝั่งที่เราพ่ายแพ้ต้องมาคิดว่า ต้องทำงานมากกว่าเดิมหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนยอมรับ
"ผมหาเสียงรอบนี้หนักมาก ผมออกทุกเช้าทุกวัน ดึกตื่นค่ำคืน นี้คือการไปขอคะแนนเสียงทุกบ้าน ผมไม่ได้นอนอยู่กับบ้านแล้วคะแนนลอยมา เหมือนอย่างที่คนอื่นคิด ผมไปขอคะแนนเขามา"นายสุชาติ กล่าว