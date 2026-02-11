xs
xsm
sm
md
lg

"สุชาติ" ยื่น กกต.หนุนนับคะแนนใหม่ ย้อนคราวตนแพ้ยังยอมรับ ตอกคนนอกพื้นที่อย่ามายุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"สุชาติ ชมกลิ่น" ยื่น กกต.หนุนนับคะแนนเขต 1 ชลบุรีใหม่ ตอกคนนอกพื้นที่ไม่มีสิทธิ์ค้านตามกฏหมาย ปล่อยกกต.จัดการ หากมีเบื้องหลัง ย้อนที่ตนเองแพ้เราก็ยอมรับ ลั่นหาเสียงขอคะแนนหนักมาก

วันนี้ (11ก.พ.) นายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฏหมายยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้มีการนับคะแนนใหม่ ในเขต 1 ชลบุรี เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสในการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่

นายสุชาติ กล่าวว่า ตนในฐานะผู้ที่ได้รับความไว้วางใจของประชาชน ขอแสดงเจตนารมย์อย่างชัดเจน ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ในทุกขั้นตอนตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง เพื่อให้มีการตรวจสอบและดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคน


"กระผมมีความยินดีและเต็มใจให้มีการรับคะแนนใหม่ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเลือกตั้ง ตนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม พร้อมที่จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามสมควร"นายสุชาติ กล่าว

ส่วนยังคาดหวังจะได้คะแนนเท่าเดิมหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ตนต้องเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกกต. เพราะทุกคนมีหน้าที่หย่อนบัตรเลือกตั้งทุกคน


อย่างไรก็ตาม นายสุชาติ กล่าวว่า จากการศึกษาข้อกฏหมายในเบื้องต้น คนที่จะมีสิทธิ์คัดค้านผลการเลือกตั้งต้องเป็นผู้สมัครในเขตนั้นและประชาชนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ซึ่งคนที่กล่าวอ้างทั้งหมดอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หรือไม่ จะมากล่าวอ้างได้อย่างไร และจากการตรวจสอบเป็นคนนอกพื้นที่ทั้งนั้น และไม่ขอคิดว่า เรื่องนี้จะมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ถือเป็นหน้าที่กกต.ไปดำเนินการ

"วันนี้ผมทำเพื่อให้ทุกคนสบายใจ ไม่ได้มีอะไรหนักใจเลย ผมยินดีและเต็มใจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะนับคะแนนใหม่ ก็ยินดีทุกอย่าง"นายสุชาติ กล่าว


ส่วนที่มีประชาชนไปกดดันที่กกต.ในวันนี้ นายสุชาติ กล่าวว่า กกต.ต้องชี้แจง ทุกคนมี 1 สิทธิ์ 1 เสียง ตนยอมรับในการเลือกตั้ง เช่น ในเขต 2 ชลบุรีที่เราแพ้เราก็ยอมรับผลการเลือกตั้ง หรือในปี 66 ที่ทีมงานแพ้ ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำความดี และจับจุดแพ้จุดไหน ประชาชนไม่รักเราเพราะอะไร และการเลือกตั้งปี 69 ฝั่งเราได้ 5 คน และฝั่งที่เราพ่ายแพ้ต้องมาคิดว่า ต้องทำงานมากกว่าเดิมหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนยอมรับ

"ผมหาเสียงรอบนี้หนักมาก ผมออกทุกเช้าทุกวัน ดึกตื่นค่ำคืน นี้คือการไปขอคะแนนเสียงทุกบ้าน ผมไม่ได้นอนอยู่กับบ้านแล้วคะแนนลอยมา เหมือนอย่างที่คนอื่นคิด ผมไปขอคะแนนเขามา"นายสุชาติ กล่าว

"สุชาติ" ยื่น กกต.หนุนนับคะแนนใหม่ ย้อนคราวตนแพ้ยังยอมรับ ตอกคนนอกพื้นที่อย่ามายุ่ง
"สุชาติ" ยื่น กกต.หนุนนับคะแนนใหม่ ย้อนคราวตนแพ้ยังยอมรับ ตอกคนนอกพื้นที่อย่ามายุ่ง
"สุชาติ" ยื่น กกต.หนุนนับคะแนนใหม่ ย้อนคราวตนแพ้ยังยอมรับ ตอกคนนอกพื้นที่อย่ามายุ่ง
"สุชาติ" ยื่น กกต.หนุนนับคะแนนใหม่ ย้อนคราวตนแพ้ยังยอมรับ ตอกคนนอกพื้นที่อย่ามายุ่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น