“อคส.” พลิกโฉมองค์กรสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยกระดับการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานไอทีใหม่ มุ่งเสริมศักยภาพรัฐวิสาหกิจด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและระบบความปลอดภัยไซเบอร์มาตรฐานสากล ตั้งเป้าเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนก.ย.69
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.69 ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าอคส. ประกาศขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความคล่องตัวในการดำเนินงานขององค์กรในยุคปัจจุบัน พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการดำเนินงานทุกภาคส่วนให้เสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบภายในปีงบประมาณ 2569
เริ่มจากการวางรากฐานการบริหารด้วยนโยบาย Digital Governance อคส.ได้เริ่มวางรากฐานความมั่นคงให้กับองค์กรด้วยการประกาศใช้ “นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี 2569” เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานหลักในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด นโยบายนี้มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลและยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ด้วยการยกระดับการบริหารจัดการผ่านระบบ ERP และฐานข้อมูลอัจฉริยะ ในส่วนของการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน อคส.ได้เดินหน้าโครงการจัดหาและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) รูปแบบใหม่ เพื่อบูรณาการข้อมูลจากทุกส่วนงานให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบ ระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและงานคลังสินค้าที่แม่นยำ ช่วยให้สามารถประมวลผลและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Dashboard ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
ดร.ธิรินทร์ กล่าวต่อไปว่าการเสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและความเสถียรของระบบสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีขององค์กรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย อคส.ได้ดำเนินโครงการยกระดับอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารหลักและระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่แข็งแกร่ง ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และเพิ่มเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลภายในองค์กรให้มีความรวดเร็วสูงสุด โดยมีการติดตั้งระบบตรวจสอบการทำงานของเครือข่ายอัจฉริยะที่สามารถเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารและฐานข้อมูลของ อคส. จะมีความมั่นคงและพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
ทั้งนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อรองรับการทำงานบนระบบสารสนเทศใหม่ อคส. ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ครบวาระการใช้งาน จะช่วยลดข้อขัดข้องทางเทคนิคและเสริมศักยภาพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
“เป้าหมายคือการสร้างอคส. ให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ซึ่งฝ่ายบริหารได้ติดตามความคืบหน้าของทุกโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน 2569 การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ อคส. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ทันสมัย มีความคล่องตัว สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” ดร.ธิรินทร์ กล่าว