นายกฯเซ็นMOUแก้โรคพยาธิใบไม้ตับและลดมะเร็งท่อน้ำดี ย้ำทุกกระทรวงทำงานจริงจังมั่นใจไม่ได้ทำงานเอาหน้า

"อนุทิน" ลงนามเอ็มโอยูแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและลดมะเร็งท่อน้ำดี ย้ำทุกกระทรวงทำงานจริงจัง บอกไม่ต้องห่วงรมว.มหาดไทยได้หน้า รมว.สาธารณสุขได้ด้วย ขอมั่นใจไม่ได้ทำงานเอาหน้า
วันที่ (11 ก.พ.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและลดมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยนายกฯ กล่าวว่า วันนี้ตนได้มีโอกาสได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ ความมั่นใจจากประชาชนให้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และดำรงตำแหน่งรมว.มหาดไทย และเคยเป็นรมว.สาธารณสุขด้วย ท่านไม่ใช้ประโยชน์จากตัวของตนในห้วงเวลาเช่นนี้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีไปอีกได้นานแค่ไหน แต่ว่าตราบใดที่เรายังอยู่ตรงนี้เราต้องรวมพลังกัน ให้สิ่งที่เราอยากทำให้คนไทยมานานแล้ว ทำไปเดี๋ยวคนนี้เห็นด้วยหรือเปล่า รัฐมนตรีคนละพรรคหรือเปล่า นายกฯจะเอาด้วยหรือเปล่า ถ้าทำไปเดี๋ยวนายกฯจะกลัว คนนี้จะได้หน้าหรือเปล่า ตรงนี้คงไม่ต้องห่วงถ้ารัฐมนตรีมหาดไทยได้หน้ารัฐมนตรีสาธารณสุขได้หน้า นายกฯคนนี้ก็ได้หน้าไปด้วย ตรงนี้ไม่ต้องห่วง ดังนั้นขอให้มีความมั่นใจเราไม่ได้ทำงานเอาหน้าเราทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชน มีสุขภาพที่ดีมีความผาสุกมีความปลอดภัยกับการที่เราใส่ใจดูแลเขา
นายกฯ กล่าวต่อว่า พื้นที่เป้าหมายในภาคอีสานต้องแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ต้องทำให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมให้เกิดความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เพราะเราจะได้ทำการป้องกันควบคุมปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบอย่างยั่งยืน เชื่อมั่นว่าภายใต้เอ็มโอยูดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เอ็มโอเอต้องมีประสิทธิภาพให้ทุกคนยึดถือ อย่าให้เป็นเพียงเศษกระดาษ เพราะเอ็มโอยูฉบับที่ร่วมกันเซ็นในวันนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคือการลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและลดการเจ็บป่วย รวมถึงการสูญเสียของชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาว มะเร็งท่อน้ำดีรักษาได้ยาก ถ้าเป็นแล้วต้องวัดอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเป็นโรคที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ในระยะที่เกินกว่าการเยียวยาแล้ว ทั้งนี้ ขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยที่ทำให้มายืนอยู่จุดนี้ไม่ต้องห่วงทุกกระทรวงทำงานจริงจังไม่ต้องห่วงว่าใครจะได้หน้า เพราะกระทรวงไหนได้หน้า นายกฯได้ด้วย