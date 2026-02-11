นายกฯ สั่งดูแลกลุ่มเรียกร้องนับคะแนนใหม่ ด้วยความละมุนละม่อม มองเป็นสิทธิ แต่ต้องอยู่ใต้ กม.

“อนุทิน” กำชับ “ตำรวจ-ฝ่ายปกครอง” ดูแล
กลุ่มมวลชนเรียกร้องนับคะแนนใหม่ ดำเนินการด้วยความละมุนละม่อม มองเป็นสิทธิ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
วันนี้ (11 ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ ว่า ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และตำรวจให้ช่วยกันดูแลสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มีข้อสงสัย ส่วนเรื่องการตัดสินใจ ว่า จะมีการนับคะแนนใหม่หรือไม่ ตนเองไม่ได้ศึกษาระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ก็แล้วแต่ทาง กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อถามว่า เริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาคัดค้านการนับคะแนนหลายพื้นที่ กังวลว่าจะทำให้บานปลายหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทางตำรวจและฝ่ายปกครอง ได้รับปากไว้ว่า จะดูแลเรื่องความเรียบร้อยอย่างเต็มที่ ซึ่งตนได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า ต้องทำความเข้าใจเท่านั้น และทุกอย่างต้องดำเนินการไปด้วยความละมุนละม่อม ให้เกียรติพี่น้องประชาชน เพราะถือเป็นสิทธิของประชาชน ที่จะออกมาเรียกร้อง ภายใต้กรอบของกฎหมาย