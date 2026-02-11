นายกฯ อุบสูตรตั้งรัฐบาล-นั่งควบกลาโหม การันตีดีกว่าเดิม เหตุคะแนนเมตตากดหัวอยู่ พรุ่งนี้ถกว่าที่ สส.

“อนุทิน” อุบสูตรจัดตั้งรัฐบาล บอกรอให้ กกต.รับรองผล 100% ก่อน แต่การันตีหน้าตา ครม.ดีกว่าเดิม เพราะคะแนนที่เมตตาให้ ภท.กดหัวกดบ่าอยู่ ไม่ตอบควบ กห. บอกยังเร็วไป ส่วนประชุมพรรคสีน้ำเงินพรุ่งนี้ เชิญว่าที่ สส. หารือหลังชนะเลือกตั้ง
วันนี้ (11 ก.พ.) เมื่อเวลา 14.10 น. ที่ทำเนียบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสข่าวที่จะนั่งนายกฯ ควบ รมว.กลาโหม หรือไม่ ว่า ขณะนี้ยังนับคะแนนไม่เสร็จเลย ยังนับได้ร้อยละ 92-93 เมื่อถามว่าการประชุมพรรคภูมิใจไทยในวันที่ 12 ก.พ. มีวาระอะไรพิเศษหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี เป็นเพียงการเชิญผู้ที่ได้ทราบผลว่าชนะอย่างไม่เป็นทางการ มาหารือกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีข้อบกพร่อง และอะไรที่ควรปรับปรุงบ้าง
เมื่อถามว่า การจับขั้วรัฐบาลจะเห็นรูปเห็นร่างในสัปดาห์นี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราตั้งใจจะไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าทาง กกต. จะยืนยันว่า การนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว 100% จึงจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ด้วยความมั่นใจ
เมื่อถามว่า มีสีพรรคที่จะจับขั้วไว้ในใจแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนอยากจะดูจำนวน สส. ของพรรคที่มีความชัดเจนก่อน แม้แต่พรรคภูมิใจไทย ตอนแรกตอนหัวค่ำวันที่ 8 กพ. ก็จะดีใจว่า สส. เขตจะได้ 180 แต่ไปๆ มาๆ ตอนนี้เหลือ 173-174 ขณะนี้จึงยังไม่นิ่ง
เมื่อถามว่า มีสูตรการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในหัวบ้างหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้พยายามทำให้สมองปลอดโปร่งก่อน เพราะยังมีความเป็นนายกฯ ที่ต้องบริหารราชการแผ่นดินในช่วงนี้ จะเอาเวลาไปคิดแต่เรื่องของตัวเอง พรรคตัวเองได้กี่คน อย่างเดียวไม่ได้ เพราะยังมีสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดประปราย แต่โชคดีที่มีหน่วยงานความมั่นคงให้ความร่วมมือ และภาคพลเรือนร่วมด้วยเป็นอย่างดี จึงอยากให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้จะเป็นช่วงการเลือกต้้ง แต่รัฐบาลยังไม่หยุดทำหน้าที่ให้แก่ประชาชน
เมื่อถามว่า จำนวน สส. ที่จะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพคิดว่าอยู่ที่เท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องค่อยๆ ศึกษา ตนชอบศึกษาจากข้อมูลที่ศึกษามาในอดีต ว่าอะไรที่จะทำให้การทำงานราบรื่น หรือ อะไร ที่จะทำให้เกิดอุปสรรค และ ความเสี่ยง ตนยังมีเวลาที่จะนั่งคิด จนกว่า กกต. จะประกาศ
เมื่อถามว่า มั่นใจใช่หรือไม่ว่าหน้าตารัฐบาลที่จะออกมา จะดีเหมือนรัฐบาลชุดนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องมีแต่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ถ้าประชาชนเชื่อว่าบุคลากรที่มีอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันมีความสามารถเป็นที่ชื่นชมของพวกท่าน ตนจะถอยให้กลับมาแย่กว่านี้ไม่ได้ มีแต่ทำให้ดียิ่งขึ้นไป ถือเป็นความตั้งใจของตนอยู่แล้ว คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนให้มาขนาดนี้ ตนทำอะไรเล่นๆเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ เพราะตนมีคะแนนเสียงเหล่านี้คอยกดหัวบ่าอยู่ ต้องตอบสนองต่อความมั่นใจและความเมตตาของประชาชน