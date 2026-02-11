“นฤมล” รับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน อกท.ระดับชาติ สร้างนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน สู้แล้ง-บุกตลาดโลก

“รมว.นฤมล” เฝ้าฯ รับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 46 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา มุ่งสร้างนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน สู้ภัยแล้งและบุกตลาดโลก
วันนี้ (11 ก.พ.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 46 โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานและเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พร้อมด้วย นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารระดับสูง ครู นักเรียน และนักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศ.ดร.นฤมล กราบบังคมทูลรายงานความตอนหนึ่งว่า เหล่าข้าพระพุทธเจ้าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติในวันนี้ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 โดยได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกษตร มุ่งเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และฝึกฝนทักษะเพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองและวงการเกษตรกรรมของประเทศ
ศ.ดร.นฤมล กราบบังคมทูลต่อไปว่า ในปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมทางการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ การแข่งขันในตลาดโลก และความจำเป็นในการปรับตัวสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน การประชุมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ผู้เรียนและเกษตรกรไทยสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมั่นคง โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงผลสำเร็จของสมาชิกผู้นำองค์การฯ ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย นำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
ในการนี้ มีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ที่ระลึก ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิกดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้แทนหน่วย อกท. ดีเด่น จำนวน 25 ราย และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ได้แก่ สมาชิก ครูที่ปรึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การฯ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 130 ราย ตามลำดับ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัส ว่า ยินดีที่ได้เห็นความก้าวหน้า พัฒนาการ และผลงานของสมาชิก อกท. จากการจัดประกวดผลงานเกษตร การแข่งทักษะ การเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาร่วมงาน ได้พบว่า นักเรียนและนักศึกษาวิชาเกษตร มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถสูง มานำเสนอผลงานความคิดของตนเอง แสดงถึงพื้นฐานความรู้ที่ดี ความขยันขันแข็ง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และความเอาใจใส่ของครูอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนได้พบศิษย์เก่าที่นำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพ ได้รับผลสำเร็จ ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคน มีความอุตสาหะในการเล่าเรียน หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งในชั้นเรียนและความรู้รอบตัว ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเกษตร ไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยี การตลาด ความต้องการของผู้บริโภค หรือความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกเป็นต้น และสะสมความรู้ไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อจะไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างตน สร้างครอบครัว พร้อมกับสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนที่เป็นที่อาศัย
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณหน้าอาคารสิรินคีรี ทรงปลูกต้นนนทรีย์ป่า ต้นไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ต้น พร้อมทั้งทรงเปิดอาคารสิรินคีรี เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป