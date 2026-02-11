“ธรรมนัส” ชี้ นักการเมืองต้องเป็นได้ทั้งฝ่ายค้าน-รัฐบาล มั่นใจมาถูกทาง มองกระแสนับคะแนนใหม่ตั้ง รบ.ยืดเยื้อ

รมว.เกษตรฯ เผย นักการเมืองต้องเป็นได้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล แต่มั่นใจ เดินมาถูกทาง มองกระแสนับคะแนนใหม่ จัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ นายกสมาคมชาวนาฯ โผล่ยินดี แต่หน้าเสียเจอย้อนเห็นเชียร์อีกพรรค
วันนี้ (11 ก.พ.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง ในส่วนของพรรคกล้าธรรมค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วได้จำนวนทั้ง 58 ที่นั่ง ยกเว้น สส. บัญชีรายชื่อ ที่จะมีการปรับคะแนนใหม่อย่างไร
ส่วนกระแสการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ และตนได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัว ว่า “ข้องใจนับใหม่ได้พร้อมเสมอครับ” สืบเนื่องจากกรณีในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ก็มีข้อเรียกร้องด้วยเช่นกัน ไม่ได้คิดว่าจะเป็นกระแสทางการเมือง โดยผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ตนจึงแสดงความบริสุทธิ์ใจ หากจะนับใหม่ก็พร้อมเสมอ เพราะจะได้ตรวจสอบประชากรแฝงที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยาด้วยว่ามีสิทธิเลือกตั้งจริงหรือไม่
ส่วนประเด็นการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีการเรียกร้องให้นับคะแนนเสียงใหม่ เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ส่วนเรื่องการพูดคุยจัดตั้งรัฐบาล ย้ำว่า ขณะนี้ยังมีการพูดคุย และยิ่งมีเรื่องของการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ ก็ต้องเลื่อนออกไปรอให้สถานการณ์คลี่คลาย และมีความชัดเจนก่อน แต่จากประสบการณ์ทางการเมือง หากมีปัญหาในส่วนนี้ คาดว่า การจัดตั้งรัฐบาลจะล่าช้าออกไปอีกนาน แต่หากนับตามกรอบรัฐธรรมนูญในระยะเวลา 60 วัน หากนับคะแนนเสียงได้เกิน 95% ก็สามารถเปิดประชุมสภาได้เลย
เมื่อนักข่าวถามว่า พรรคกล้าธรรม พร้อมเป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า เป็นนักการเมือง ต้องเป็นได้ทั้ง 2 ฝ่าย แต่ตนมั่นใจว่าเดินมาถูกทางแล้ว และเป็น สส. ก็ต้องดูแลพื้นที่เป็นสำคัญ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่าง ร้อยเอก ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ได้มี นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย พร้อมสมาชิกบางส่วนได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี กับผลการเลือกตั้งของพรรคกล้าธรรม โดย นายปราโมทย์ ระบุว่า “ผมเชียร์ท่านตลอดนะครับ” ขณะที่ ร้อยเอก ธรรมนัส หัวเราะเบาๆ พร้อมพูดว่ากลับไปว่า ผมเห็นท่านเชียร์ พรรครวมไทยสร้างชาติตลอด ซึ่งทำให้นายปราโมทย์ถึงกับหน้าเสีย ก่อนที่ ร้อยเอก ธรรมนัส จะเดินเข้าขึ้นห้องทำงาน