"อนุทิน" ร่วมฉลองตรุษจีนปีม้าที่สถานทูตจีน ย้ำสายสัมพันธ์พี่น้องกัน อวยพรให้โชคดี มิตรภาพสองชาติยั่งยืนยาวนาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ เฉลิมฉลองตรุษจีน ปีม้า ที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย ย้ำสายสัมพันธ์จีน-ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน อวยพรให้โชคดีสมปรารถนา ขอมิตรภาพ-ร่วมมือสองประเทศ ยั่งยืน ยาวนาน และแน่นแฟ้น

วันที่ 11 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ปีมะเมีย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมี นายจาง เจี้ยนเว่ย์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ เมื่อเดินทางมาถึง นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบแจกันสีน้ำเงินลายมังกรทองจากเอกอัครราชทูตจีนฯ และมอบช่อดอกไม้สีแดง เพื่อแสดงความยินดีให้แก่เอกอัครราชทูตจีนฯกลับ จากนั้นได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน พร้อมรับชมการแสดงชุดอิงเกอและการเชิดสิงโต

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แต้มตาสิงโต โดยใช้พู่กันแต้มที่ดวงตาของสิงโตที่ใช้เชิด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดดวงตาและเพิ่มพลังชีวิตตามความเชื่อของจีน จากนั้นได้นำซองอั่งเปาใส่ไว้ในปากสิงโต ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังได้ทดลองนั่งโดรนโดยสารไร้คนขับ EHANG EH216-S ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

ก่อนเดินเยี่ยมชมนิทรรศการวัฒนธรรมพื้นบ้านของจีน และร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การโยนห่วง , การชงชา , การวาดภาพสีน้ำ และ ทดลองเตะเบอล


ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินชมกิจกรรมวาดภาพสีน้ำ ศิลปินทั้ง 2 คนจากมณฑลเสฉวนได้มอบภาพวาดม้าให้เป็นที่ระลึก ซึ่งใช้เวลาในการวาดประมาณ 1 เดือน นายกรัฐมนตรีจึงได้บอกกับศิลปินคนดังกล่าว ว่า ให้ใส่ชื่อตนเองเป็นภาษาจีนลงไปบนภาพวาดด้วย ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมทดลองเตะบอล ทางผู้จัดกิจกรรมจึงได้มอบเสื้อกีฬาสีแดงให้เป็นรางวัล

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ได้เดินเข้ามายังห้องจัดเลี้ยงภายในอาคารบี พร้อมรับชมการแสดงตีกลองและวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเทศกาลวันตรุษจีน ก่อนกล่าวเปิดกิจกรรมเป็นภาษาจีน ว่า “ ในนามของประชาชนชาวไทยขอขอบคุณจีนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมขอขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ สำหรับไมตรีจิตและคำเชิญที่ให้ตนได้มีโอกาสมาร่วมงานเลี้ยงรับรองในวันนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนร่วมกับทุกท่าน จีน-ไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน ในนามของรัฐบาลไทย ขออวยพรให้ชาวไทยเชื้อสายจีน และพี่น้องชาวจีนทุกคนมีความสุขในวันตรุษจีน ปีม้า มีความโชคดีสมปรารถนาทุกประการ พร้อมขอให้มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศยั่งยืนยาวนานและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป“


ทั้งนี้ สำหรับงานดังกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนักการเมืองและนักธุรกิจไทยจำนวนมากเข้าร่วมด้วย อาทิ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี , ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายสารัชถ์ รัตนาวะดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นต้น















