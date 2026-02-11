กมธ.ติดตามงบฯ วุฒิสภา คาดเยียวยาเหยื่อเครนถล่มที่ลำตะคอง-พระราม 2 ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ พร้อมช่วยจัดหาทนายสู้คดี

กมธ.ติดตามงบประมาณ วุฒิสภา รุกคืบเยียวยาเหยื่อเครนถล่ม “พระราม 2-ลำตะคอง” ได้แน่ภายในสิ้นเดือนนี้ พร้อมจับมือสภาทนายความจัดทนายอาสาสู้คดี เร่งเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภาครัฐ เพื่อความมั่นคงในชีวิตประชาชน
วันนี้ (11 ก.พ. 2569) คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดย น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองโฆษกคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา แถลงผลการประชุมคณะ กมธ. วาระพิจารณาติดตามความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูง (ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว) และโครงการทางยกระดับสายเอกชัย-บ้านแพ้ว (M82) บนถนนพระราม 2 เมื่อช่วงกลางเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา
โดย น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตในทั้ง 2 กรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านสำนักพระราชวัง พระราชทานเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนทดแทน ประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของบริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นรายละ 150,000 บาท ขณะที่กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างเร่งรัดการเยียวยาตามกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ก.พ. นี้ โดยครอบคลุมถึงผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติ ทั้งชาวเยอรมันและเกาหลีด้วย
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย คณะ กมธ. มีมติประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดรวม 17 จังหวัด ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทายาท ให้จัดหาทนายอาสา โดยประสานสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และยุติธรรมจังหวัด เพื่อดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ ในแง่ของการอำนวยความสะดวกด้านคดี ได้เห็นชอบให้ร้องขอต่อศาลให้มีการพิจารณาคดีออนไลน์จากภูมิลำเนาของทายาท และให้ทางจังหวัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านธุรการและการเดินทางของทนายอาสา รวมทั้งมอบหมายให้นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เร่งสนับสนุนกระทรวงยุติธรรมในการสืบสิทธิทายาทโดยธรรมให้ถูกต้องรวดเร็ว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ระบุว่า ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงและความบกพร่องทางวิศวกรรม กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงความบกพร่องทางวิศวกรรม กระบวนการควบคุมงาน และความประมาทเลินเล่อของบุคคลหรือองค์กร โดยคาดว่าจะสรุปผลได้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2569 ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ย้ำว่า คณะ กมธ. เล็งเห็นว่าปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซากอาจมีส่วนสัมพันธ์กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสม จึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเป็นผลจากระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาผู้ประกอบการทิ้งงาน ในวันจันทร์ที่ 16 มี.ค.2569 นี้ เพื่อหาแนวทางป้องกันในระยะยาว
“คณะกรรมาธิการฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และยืนยันว่าจะติดตามการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม และมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการภาครัฐจะต้องได้รับการยกระดับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสลดเช่นนี้ขึ้นอีก” นางสาวภิญญาพัชญ์ กล่าวทิ้งท้าย