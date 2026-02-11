ชลประทานปัตตานี ร่วมดัน “ข้าวพื้นเมือง” สู่ Soft Power ชายแดนใต้ สร้างโอกาสเศรษฐกิจยั่งยืน

สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ร่วมเสวนาวิชาการ “ข้าวพื้นเมือง : Soft Power 3 จังหวัดชายแดนใต้ โอกาสและความหวัง”
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) กรมชลประทาน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ (Panel Discussion) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “ข้าวพื้นเมือง : Soft Power 3 จังหวัดชายแดนใต้ โอกาสและความหวัง” ณ ห้องประชุมบุญภิรมย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 21 ปี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจ (Soft Power) ที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นบทบาทของการบริหารจัดการน้ำชลประทานในแปลงนา การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างนักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป บรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งเน้นการผลักดัน “ข้าวพื้นเมือง” ให้เป็นมากกว่าอาหาร แต่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืน