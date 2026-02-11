"สว.สวัสดิ์" จับตาชายแดน ชี้ทหารไทยอดกลั้นให้ผ่านเลือกตั้งไปก่อนแม้เขมรยั่วยุ ฝากรัฐบาลใหม่สร้างเอกภาพในประเทศ

ปธ.กมธ.ทหาร วุฒิสภา จับตาชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้ ทหารไทยอดกลั้นให้ผ่านพ้นเลือกตั้งจบก่อน แม้เขมรยั่วยุต่อเนื่อง ปรับรูปแบบตีมึนอ้างทหารทำผิดวินัย ฝากรัฐบาลใหม่สร้างเอกภาพ เชื่อแข็งแกร่งแน่นอน
วันนี้ (11 ก.พ.2569) พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ในที่ประชุมของ กมธ. ยังติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด โดยในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ใกล้จะถึงการเลือกตั้ง ไปจนถึงการเลือกตั้งแล้ว ฝ่ายกัมพูชามีการยั่วยุมากขึ้น ไม่ว่าจะชี้แจงว่าเป็นเรื่องผิดวินัย การทำความสะอาด เผาขยะแล้วมีระเบิดมา หรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเขาก็พยายามชี้แจง ถ้าดูแนวโน้มเหมือนกับมีการยั่วยุเพิ่มขึ้น เพียงแต่ว่าไม่ยั่วยุตรงๆ ซึ่งฝ่ายผู้บังคับบัญชาในกองทัพก็พยายามเคลียร์
“ที่ผ่านมา ในส่วนของทหารเราก็พยายามที่จะ ให้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปด้วยดี ตอนนี้ได้มีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานการณ์ตอนนี้ ผมคิดว่ายังเหมือนเดิม ทั้งสองฝ่ายยังตรึงกำลัง วางกำลัง ดัดแปลงที่มั่นแข็งแรง สถานการณ์ตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้ ซึ่งหากมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พร้อม” พลเอกสวัสดิ์ กล่าว
พลเอกสวัสดิ์ ยังฝากถึงรัฐบาลใหม่ ว่า ตนมั่นใจว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่ ความเป็นเอกภาพของประเทศไทยจะมีมากขึ้น เป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งในด้านการทหาร กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพมีเอกภาพในการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเป็นผลดี เราจะมีความเข้มแข็งและไปในทิศทางเดียวกัน