ดูได้แล้ว! กกต.เชิญชวนตรวจสอบผลนับคะแนนเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์

วันนี้(11ก.พ.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สนใจ สามารถตรวจสอบรายงานผลการนับคะแนน ทั้งรายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.5/16) รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส.5/16 (บช))
รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/17) รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 5/17 (บช)) รายงานผลการนับคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/18) (รายหน่วย) รายงานผลการนับคะแนน สส. แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 5/18 บช) (รายหน่วย)
โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แต่ละจังหวัด และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง สส. และรายงานผลการนับคะแนน สส.ในเว็บไซต์ดังกล่าว