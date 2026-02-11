xs
"สายน้ำ ทะลุวัง" นำแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ บุกจี้ กกต.นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ เอาผิด จนท.ทุจริต แล้วประกาศลาออก ขู่ยกระดับชุมนุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"สายน้ำ ทะลุวัง" พาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และภาคประชาชน บุกยื่นหนังสือ กกต.จี้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศอย่างเปิดเผย เปิดผลรายหน่วยให้ประชาชนตรวจสอบ สอบวินัย–อาญาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกาศโมฆะเขตผิดปกติ พร้อมเรียกร้อง กกต.7 คนลาออก หากวันนี้ยังไร้คำตอบขู่ยกระดับการชุมนุม”

วันนี้(11 ก.พ.)เวลา 10.00 น. แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชนจำนวนหนึ่ง จัดกิจกรรมบริเวณหน้า อาคาร B ประตู 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นำโดยนายนภสินธุ์ ตรีรยาภิวัฒน์ หรือสายน้ำ แกนนำกลุ่มทะลุวัง ทยอยเดินทางมาชุมนุมและยื่นหนังสือต่อกกต.เรียกร้อง 5 ข้อประกอบด้วย 1. ขอให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศอย่างเปิดเผยและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เนื่องจากมีความผิดปกติที่กระจายตัวเป็นวงกว้างและระบบการตรวจสอบไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อีกต่อไป

2. ริเริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อว่าปล่อยปละละเลยจนมีการทุจริตเลือกตั้ง

3.ให้เปิดเผยผลคะแนนการเลือกตั้งรายหน่วยทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

4.หากนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศแล้วยังมีเขตไหนที่พบความผิดปกติเช่นมีบัตรเลือกตั้งหายหรือมีบัตรเขย่งเกินจำนวนผู้ใช้สิทธิ กกต.จะต้องประกาศให้เขตเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะและมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งนั้นๆ

5. เมื่อแก้ไขปัญหาแล้วให้คณะกรรมการ กกต. ทั้ง 7 คนลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทั้งหมด


นายนภสินธุ์ ตรีรยาภิวัฒน์ แกนนำ กล่าวด้วยว่า เรายินดีเป็นศูนย์กลางในการร้องเรียนการทำงานของ กกต. และ กปน.ทั่วประเทศ ซึ่งพวกตนเป็นแค่ตัวแทนภาคประชาชนเท่านั้น ประชาชนที่ไม่สามารถยอมรับการโกงเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ การพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่พวกเรายอมรับได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ความไม่โปร่งใส และถ้าหากภายในวันนี้ กกต. ยังไม่ดำเนินการอะไร ก็จะพิจาณาในการยกระดับการชุมนุม ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ขึ้นอยู่กับ กกต. ว่าจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร และถ้าวันนี้ไม่ได้คำตอบที่เป็นน่าที่น่าพอใจก็จะปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่


ส่วนกรณีที่สังคมมีการตั้งข้อสังเกตว่า พวกตนมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะแต่ละคนที่มาวันนี้ ก็ต่างเลือกพรรคการเมืองที่แตกต่างกันออกไป แต่เป็นกลุ่มเดียวกัน ที่ไม่สามารถยอมรับความไม่โปร่งใสในการนับคะแนนครั้งนี้ได้

ด้าน พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการกกต. ผู้รับเรื่องกล่าวว่า ทุกเรื่องที่มีข้อสงสัยและร้องเรียนจะมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในส่วนรายงานผลคะแนนรายวันทุกหน่วยประมาณ 100,000 หน่วยทั่วประเทศรวมทั้งนอกเขตนอกราช จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะการรายงานผลนับคะแนนแต่ละหน่วยจะขึ้นเว็บไซต์สำนักงานกกต. จังหวัดทุกจังหวัด และส่วนกลางเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง ตอนนี้เราเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วนี้ในช่วงวันถึง 2 วันนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการยื่นหนังสือได้มีมวลชนตะโกนว่า " ประชาชนทั้งประเทศรอการทำงานของท่านอยู่ ท่านไม่มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ภาษีพวกเราทั้งนั้น ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต้องนับใหม่ นับใหม่" ซึ่งเจ้าหน้าที่กกต.ก็ได้พยายามชี้แจงว่ากกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการมอนิเตอร์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ผู้ชุมนุมยังไม่พอใจ และได้เข้าล้อม ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกันตัวเจ้าหน้าที่กลับเข้าไปด้านใน และได้ขอตัวแทนจากผู้ชุมนุมเข้าไปเพื่อเซ็นเอกสารคำร้อง
นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการจัดพื้นที่ปราศรัยและมีการตั้งโต๊ะรับรายงานเหตุความผิดปกติในการเลือกตั้ง











