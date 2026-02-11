ด่า "เท้ง" ทั้งคืน! "แก้วตา" ซัดกระหายอำนาจ แต่ไร้จริยธรรมสากล ล้มเหลวซ้ำซากตั้งแต่ยกมือโหวต "อนุทิน" คัดคนสีเทาเข้าพรรค

"ธิษะณา" อดีต สส.ส้ม โพสต์สตอรี่รัวๆ อัดยับ “เท้ง“ กระหายอำนาจ แต่ไร้จริยธรรมสากล ล้มเหลวซ้ำซาก ตั้งแต่ยกมือโหวต ภท. คัดคนฟอกเงินค้ายา-เว็บพนันเข้าพรรค ถามแรง พรรคมีทางเลือกอื่นไหม ในเมื่อมัดมือชกเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคแค่คนเดียว
น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน ซึ่งไม่ผ่านการคัดเลือกจากพรรคให้ลงสมัคร สส.ครั้งที่ผ่านมา ได้โพสต์ Story Instragram แสดงความเห็นกรณีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ไม่สามารถนำทีมชนะเลือกตั้งได้ โดยโพสต์ตลอดทั้งคืน
น.ส.ธิษะณา เรียกร้องว่า ”ลาออกเถอะ ไร้ภาวะผู้นำ“
นอกจากนี้ น.ส.ธิษะณา ยังแสดงความเห็น "คือคนไม่ได้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำค่ะ คุณเท้งคุณไม่ได้เป็นคนเก่งอะไร ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่ตอนที่ยกมือให้ภูมิใจไทยแล้วล้มเหลว นี่ก๊อกหนึ่ง ก๊อกสองยังมีและการคัดเลือกผู้สมัครฟอกเงินยาเสพติด 2 หมื่นล้าน ก๊อกสามยังมีมีการปล่อยผ่านเรื่องเว็บพนันจน เรื่องแดงที่หลังคุณควรลาออกตั้งแต่สามเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะ ถ้าเป็นจริยธรรมของนายกสากลทั่วโลก แต่คุณยึดติดกับตำแหน่งกระหายอำนาจทั้งๆ ที่ไม่มีศักยภาพจนมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คนดีกว่าคุณมีหลายล้านคนทั่ว ประเทศค่ะ คลายอำนาจซะเถอะ ค่ะตอนเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ก็ไม่มีแคนดิเดตคนอื่น นอกจากคุณคนเดียว แล้วพรรคจะมีทางเลือกอื่นหรอคะ เหมือนมัดมือชกทั้งๆ ที่ดิฉันก็ไม่ได้เห็นว่าคุณมีศักยภาพตรงไหน“
และโพสต์ สุดท้าย น.ส.ธิษะณา แสดงความเห็นว่า “เสียใจ เสียใจ เสียใจ ขอโทษ ขอโทษ ขอโทษ ไหนล่ะความรับ ผิดชอบในฐานะผู้นำประเทศ”